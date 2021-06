Sergio Mayer sobre Ginny Hoffman y su denuncia por abuso sexual: “El acompañamiento es emocional”

Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag // Tv Notas

En medio de las polémicas que lo acompañan, Sergio Mayer dio una entrevista para Venga la alegría, donde habló sobre el papel que está tomando en la demanda que Alexa Parra ha presentado en contra de su padre, el actor Héctor Parra.

“Nada más la organicé yo… y también soy vocero de los derechos de los niños, yo he hecho muchas conferencias de prensa. La de Dani Berriel estuvieron todos ahí y nadie dijo nada, en este caso, porque a alguien se le ocurrió decir que hay tráfico de influencias, entonces yo no me voy a mover de acuerdo a la opinión ni de los medios ni de la gente. Mi ética, mi congruencia, mis principios me dicen que tengo que estar de lado de la víctima”, comentó el diputado federal al ser cuestionado sobre las presuntas demandas que se presentarían en contra de él por intervenciones extrajudiciales para perjudicar al artista acusado.

Y complementó así: “yo no acuso a las personas, yo nunca he dicho quién es culpable o inocente, apoyo a las víctimas para que hagan su proceso correctamente con abogados y los dejo correr; el acompañamiento que les doy es emocional y moral”.

Fotos: Cuartoscuro // Twitter @YoSoiTuLSR

Mayer se muestra seguro de no haber realizado ninguna acción ilegal en lo correspondiente al caso, por lo que afirmó lo siguiente: “De verdad crees que porque me dejen de decir metiche voy a dejar de ayudar a la gente o me voy a esconder, se los digo con todo respeto, no me interesa, me han dicho corrupto, me han mentado la madre, me han hecho de todo. Si hay tráfico de influencias yo los invito a que hagan la denuncia, porque cuando hay una violación a la ley tienes la obligación de hacer la denuncia”.

El servidor público también ha estado presente en la opinión pública debido a las polémicas que giran en torno a su nuevo proyecto, la obra Sie7e donde participan diversas personalidades entre las que se encuentran Ninel Conde, Kalimba y Patricia Manterola.

El día de hoy, los productores de la obra han anunciado que las funciones serán suspendidas por dos semanas a solo unos días de su estreno y de la misma manera expresaron que los boletos comprados en días anteriores serán válidos para futuras funciones o, en caso de así preferirlo, se podrá solicitar su reembolso.

Ninel Conde durante su presentación en el musical Sie7e en el Pepsi Center. Ciudad de México, junio 24, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

“Aclaramos que no es por órdenes del Gobierno de la Ciudad de México. Es en solidaridad y buscando siempre el bienestar de nuestro elenco y del público”, dijo Sergio en sus redes sociales.

Los rumores afirman que el proyecto ha sido suspendido por múltiples casos de contagio de COVID-19 que se han registrado en el elenco que participa en la obra, ante lo que el diputado opinó lo siguiente: “Nosotros tomamos la decisión de aplazar por un par de semanas para evitar algún rebrote. Nos vemos pronto”.

Por su parte, Kalimba afirmó lo siguiente: “Esta situación está siendo muy desgastante para todos, para ustedes, para nosotros, para todas las personas que estamos tratando de salir adelante, no sabemos qué va a pasar, si nos van a volver a encerrar”.

La suspensión temporal del espectáculo se da en medio del regreso de la Ciudad de México al semáforo amarillo y el aumento de casos entre la población de 20 a 39 años.

SEGUIR LEYENDO: