Sergio Mayer responde a Héctor Parra: “Me están agrediendo mucho y no por eso voy a dejar sola a Alexa”

Por medio de la entrevista en la que promocionó su nueva obra Sie7e, Sergio Mayer declaró que no busca hacerle daño a Héctor Parra, acusado en el caso que involucra a su propia hija, Alexa Parra.

“Me están agrediendo mucho y te lo digo honestamente, no por eso voy a dejar sola a Alexa”, afirmó el actor cuando se le cuestionó sobre el tema.

En días pasados, el abogado de Héctor Parra aseguró que se presentará una denuncia en contra del diputado federal por el delito de tráfico de influencias, ya que han notado una falta de parcialidad por parte de los funcionarios que llevan el caso y sospecha que la influencia de Sergio Mayer ponga en riesgo su presunción de inocencia.

En cuanto a la parcialidad de su intervención, Mayer comentó lo siguiente: “No me interesa Ginny ni Héctor, ni siquiera lo conozco”, y complementó: “No se trata de que yo tome partido, si no de apoyar a las víctimas”.

Sergio Mayer asegura que sólo busca justicia Fotos: Instagram @sergiomayerb / @hectorparrag // Tv Notas

El actor destacó que su implicación en el caso es a manera de asesor de la parte perjudicada: “Solamente le doy los elementos a Alexa para que haga las cosas bien”.

Los conductores del programa en el que apareció también lo cuestionaron acerca de las repercusiones que tiene el caso en su carrera política, a lo que Sergio respondió: “Claro que afecta mis aspiraciones políticas, cualquier otro político ya habría dejado el caso, pero mi ética, moral y mi congruencia no me permiten dejar sola a Alexa”.

Tras dejar claro que su intervención tiene una naturaleza parcial y no busca dañar a ninguna de las partes, el diputado expresó que su mayor interés yace en hacer prevalecer el interés superior de la menor.

“Estoy a favor de la justicia y de las víctimas”, manifestó el artista al afirmar que su único interés está en asegurar la protección e integridad de la menor de edad involucrada en el caso.

El abogado de Héctor Parra ya ha acusado a más autoridades encargadas del caso de su cliente, a quienes acusa de montajes en el caso y de arbitrariedades cometidas contra él.

Por su parte, Ginny Hoffman ha aparecido recientemente en diversos programas de la televisión mexicana para desmentir los rumores que vinculan la demanda de su hija con una presunta venganza por parte de la actriz.

“De verdad, se los juro por mi vida, jamás haría una cosa así por una venganza, no hay manera. Se los digo por Dios que me está escuchando, no hay manera de que me atreva a hacer una situación así y mucho menos con lo más sagrado de mi vida”, aseguró Ginny.

El diputado federal no logró reelegirse en las pasadas elecciones (Foto: Cuartoscuro)

Sergio Mayer también aprovechó para hablar sobre Ninel Conde, quien es parte del elenco de su nueva obra y también ha estado involucrada en polémicas recientes. El actor afirmó que su compañera es una mujer valiosa y trabajadora, de la misma manera reveló que algunos días de ensayo se ha presentado en una situación sentimental grave.

Aunque la situación correspondiente a la custodia del hijo de Ninel es complicada, los dos artistas ya han entablado un diálogo, el cual ha servido para que la actriz se sienta más tranquila, aseguró Mayer.

La obra Sie7e se presentará en el Pepsi Center desde finales de junio, a la función de inauguración están invitados amigos y familiares del diputado, quien dijo estar muy emocionado por su nuevo proyecto,.

