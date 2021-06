“Después se hará algo bonito”: así reaccionó la mamá de Lupillo Rivera al nuevo tatuaje de su hijo

La mamá de Lupillo dijo esperar que su hijo pronto se hiciera algo bonito en el área del tatuaje (Foto: IG @dona_rosa)

Después de volverse meme y de las amplias críticas que trajo para Lupillo Rivera quitarse el tatuaje de Belinda y reemplazarlo por unos “rayones”. Su mamá, Doña Rosa, no se quedó callada y dio su opinión al respecto.

Fue a través de una entrevista compartida por la señora en sus redes sociales y difundida por Las Estrellas, donde no tardó en felicitar a su hijo por retirarse definitivamente la cara de la intérprete de Muriendo Lento del brazo.

“Lo felicito porque se lo quitó, yo como mujer si mi novio o mi esposo va a tener el tatuaje de una mujer que fue su novia, que fue alguien en su vida, pues no lo soportaría [...] estárselo viendo cada que lo abrace, pues como que no va”, destacó la progenitora del cantante.

Respecto al polémico diseño que se realizó Lupillo, su madre destacó esperar que, en un futuro, su hijo se hiciera otra cosa en vez de “los rayones”.

Así eliminaron el tatuaje de Belinda del brazo de Lupillo Rivera (Foto: Instagram Lupillo Rivera)

“Ahorita por lo pronto se puso esos brochazos, pero yo pienso que se v a poner algo bien, algo bonito”, externó y después destacó que los tatuajes no son algo enteramente de su agrado.

De igual forma, remarcó que en el tiempo cuando Lupillo estaba en una relación con Belinda, ella no estaba de acuerdo, pues pensaba que era una interesada.

“Yo le dije, mira esa mujer le gusta el dinero [...] pero sí anduvieron, se dieron su tiempo, se dieron sus gustos y como dicen, ya lo bailado quien te lo quita [...] si se enamoro quien sabe, así es mi hijo. Le sobran las mujeres”, sentenció.

Cabe recordar que , después de removerse el tatuaje de la cara de Belinda, usuarios de redes sociales siguieron sin darle tregua a Lupillo y crearon un nuevo filtro de Instagram del polémico brazo tatuado del cantante de regional mexicano llegó para quedarse.

Los internautas de dicha plataforma digital comenzaron a compartir un filtro en donde se observa a Lupillo presumiendo su nuevo tatuaje, pero en vez de mostrar el diseño original, los internautas tienen la opción de poner su rostro en el brazo del cantante.

Al ingresar a la sección de las historias de instagram y entrar al apartado donde se encuentra el catálogo de filtros, solo debe escribirse “Lupillo Tatoo” para que se muestre la creación del usuario saavedragon que permite a los curiosos seguir retomando el tema del intérprete.

Además de esto, el característico diseño que eligió el cantante de regional mexicano generó burlas y memes porque se trata de un manchón negro sobre el rostro de su ex novia española, pero lejos de las reacciones, el responsable de este nuevo grabado contó cuánto cobró por su trabajo.

El tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, contó a Ventanenado cómo fue su experiencia al eliminar el rostro de la intérprete de Amor a primera vista y cómo fue que Lupillo le pagó sus honorarios.

“Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”, confesó en entrevista con el programa de espectáculos de TV Azteca.

“Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”, aseguró.

