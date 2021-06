“Dejamos la puerta abierta”, Michelle Vieth y Silverio Rocchi hablaron así sobre un posible romance

Durante la competencia, la química entre los bailarines se reflejó en la pista logrando obtener la primera calificación perfecta (Foto: @programa_hoy/Twitter)

Michelle Vieth y Silverio Rocchi, quienes fueron pareja en el reality Las Estrellas bailan en Hoy, dieron a conocer que sí creció un sentimiento entre ellos como tanto se decía detrás de cámaras y confesaron que su amistad los ha llevado a conocerse más, por lo que no descartan una futura relación amorosa.

La actriz fue considerada para participar, junto a Emir Pabón, en el show producido por el matutino Hoy. Tras su primera presentación, Michelle Vieth se tuvo que ausentar por problemas de salud. Regresó semanas más tarde pero en ese momento el vocalista de Cañaveral tuvo que abandonar la competencia y fue suplido por el futbolista Silverio Rocchi.

Con el paso de las semanas, la nueva pareja de bailarines despertó sospechas de un nuevo romance. Los rumores comenzaron a circular por todo el foro y varias veces fueron cuestionados al respecto. Durante la emisión del matutino, Michelle y Silverio aseguraron que son amigos pero dejaron abierta la posibilidad de sostener una relación sentimental.

“¿Están en un vamos a ver?”, preguntó Galilea Montijo a lo que rápidamente Silverio Rocchi respondió: “Dejamos la puerta abierta”.

Programa Hoy / Twitter

El exportero del equipo de futbol Puebla reveló que no se han atrevido a ser novios debido a que cada uno tiene una situación familiar complicada.

La actriz de Amigas y rivales tiene cuatro hijos y sobrelleva el escándalo que vivió con su primer esposo Héctor Soberón, tras acusarlo de difundir un video sexual que grabó con él. Mientras que la revista TVNotas asegura que Silverio sigue casado y recién se convirtió en papá de una niña.

“Esperamos una amistad, una bonita amistad”, comentó Michelle Vieth tratando de desviar la atención de los conductores. No obstante, el futbolista no reparó en decir que conocer a la actriz no fue una casualidad y agradeció al programa por darle la oportunidad de concursar a lado de ella.

“Va a contar conmigo incondicionalmente. Un día que quiera un hombro para llorar, un oído para ser escuchada... para mentarme la mad** ahí no, pero ahí voy a estar”, externó.

Michelle Vieth y Silverio Rocchi quedaron en quinto lugar. (Foto: @programa_hoy/Instagram)

Los conductores y los coreógrafos fueron los primeros en notar que la cercanía entre Michelle y Silverio ya no pertenecía a una amistad, por lo que constantemente los cuestionaban sobre su situación sentimental dentro y fuera del set. Incluso, hubo ocasiones en donde Galilea les preguntó si tenían algo a lo que ellos respondieron negando todo.

“¿Podrían ser un amigos con derechos?”, insistió la presentadora tapatía. “No, todavía no, poco a poco”, contestó sorprendida Michelle Vieth y Rocchi agregó: “No se deja”.

Pero los conductores no pararon ahí, pues Martha Figueroa continuó bromeando con la cantidad de hijos que tendrían si decidieran iniciar una vida juntos. Según sus cálculos, serían siete los niños que tendrían que atender. Añadió una reflexión: “Si el destino los juntó, quiénes son ustedes para separarse”.

Michelle Vieth declaró que pretende hacer un documental sobre la experiencia que vivió hace 17 años cuando se divulgó su video íntimo (Foto: @michellevieth/Instagram)

La química entre Silverio Rocchi y la actriz sobresalió en la pista de baile. La pareja no ganó el reality pero llegaron a la final quedando en quinto lugar. Lambda García y Mariana Echeverría fueron los acreedores al premio de primer lugar.

Recientemente, Michelle Vieth anunció que está construyendo la idea de un documental que cuente la experiencia que vivió después de que su intimidad fuera expuesta en medios de comunicación.

Fue en 2004 cuando un video sexual, que asegura grabó con su exesposo Héctor Soberón, se propagó dañando su imagen e integridad. En aquel entonces, la actriz de Mi pequeña traviesa aseguró que fue el propio actor quien compartió el video después de que ella tomó la decisión de divorciarse. Hasta el momento no se ha comprobado su responsabilidad pero Vieth está dispuesta a contar su verdad.

SEGUIR LEYENDO: