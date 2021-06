Michelle Vieth amaga con contar la verdad del video sexual que marcó su vida hace 17 años

Después del escándalo que vivió por un video sexual, Michelle Vieth planea sacar un documental en donde va a contar su historia

Michelle Vieth planea producir un documental para contar la historia que vivió tras convertirse en la victima de la filtración de un video sexual, donde figuró a lado de un hombre hace 16 años.

La reconocida actriz nació el 19 de noviembre de 1979. En la década de los 90 se popularizó en la televisión mexicana por su participación en las telenovelas juveniles Mi pequeña traviesa, Soñadoras, Amigas y Rivales. Más tarde protagonizó el primer escándalo de videos íntimos dentro del medio nacional.

Fue en 2004 cuando salió a la luz pública un video sexual de la actriz. Tras aproximadamente 16 años desde aquel escándalo, Michelle Vieth declaró que se encuentra preparando un documental que cuente la verdadera historia detrás de la polémica filtración de la que hablaron los medios de comunicación.

“Un documental documenta los hechos, es lo que estamos tratando de hacer cuidando la mejor calidad, la mejor imagen contando lo qué es la verdad. En su momento conocerán lo que yo viví, por eso voy a hacer un documental”, dijo en entrevista para Sale el sol.

En aquel entonces, la actriz Clase 406 culpó a su ex esposo Héctor Soberón de ser el responsable de la divulgación de su intimidad. Michelle Vieth y el actor mexicano iniciaron una relación en 1997, cuando la actriz tan sólo tenía 16 años de edad mientras que Soberón ya se encontraba en su tercera década.

Sin importar la notable diferencia de edad, decidieron contraer nupcias en el 2002. Sin embargo, su romance duró muy poco, pues se divorciaron a casi dos años de casados. Entre el dolor por la ruptura, Vieth se enfrentó a la filtración de un video sexual que aparentemente había grabado junto con ex esposo pero había sido editado para perjudicarla.

Michelle Vieth y Héctor Soberón estuvieron 8 años juntos

A mediados del 2019, la actriz de 41 años decidió contar su versión de la historia como parte de la campaña “Pornovenganza”, espacio que ofreció a personas que hubieran pasado por una situación similar. Con un rostro afligido, Michelle explicó que decidió separarse de su primer marido porque le fue infiel.

“Él me había dicho que esos videos no existían. Eran unos videos que yo grabé con él en aquel entonces y me juró y perjuró que los había borrado y a la mera hora no fue cierto. Este señor fue mi primer novio y finalmente mi esposo. Compartí ocho años de mi vida con él y lo que pasó fue simplemente que traicionó mi confianza”, dijo en su confesión.

Actualmente, Vieth sostiene que el culpable de la violación a su intimidad fue su ex marido. Tras su decisión por hacer un documental, comentó que es un tema que ya ha tratado con sus hijos Christian, Michelle, Keika y Leandro, para que sean consientes de lo que vivió cuando tenía 25 años.

La actriz es mamá de dos niñas y dos niños: Christian, Michelle, Keika y Leandro (Foto: @michellevieth/Instagram)

“Mis hijos no están ajenos a la situación, yo siempre he hablado con ellos. Hay que hablar con ellos a su nivel, bajarte tú como adulto a su nivel y platicar las cosas como son”, explicó.

Sobre el rumor de una reconciliación con su ex pareja Christian Aparicio, con quien además se encontraba luchando por la custodia de sus hijos Christian y Keika, la actriz dejó entrever que es una posibilidad latente.

“Todo está en proceso, aún no está finalizado. Estamos en pláticas, dándonos una oportunidad como familia. Al final de cuentas siempre voy a ser mamá, los papás de mis hijos siempre van a ser sus papás. La familia es el núcleo de nuestra sociedad y trabajar en pro de eso siempre va a ser mi prioridad”, concluyó.

