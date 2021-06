Galilea Montijo reveló por qué decidió reconciliarse con Laura Bozzo

Ambas conductoras limaron sus asperezas. (Fotos: @galileamontijo / @laurabozzo_of/ Instagram)

Las conductoras Galilea Montijo y Laura Bozzo hablaron sobre su reconciliación sobre el pleito que tuvieron hace casi diez años.

Durante la transmisión del día del programa Hoy, al que la peruana acudió como invitada, ambas artistas declararon que los problemas en el pasado habían quedado atrás.

“Tuvimos nuestros rocecillos y ya lo arreglamos”, aseguró la tapatía, quien además compartió que le parece innecesario seguir peleando en medio de la situación de crisis que enfrenta el país. “Hay tanta cosa tan fea en el mundo como para seguir arrastrándole”, comentó.

Por su parte, Bozzo confesó lo que piensa hoy en día de Montijo. “Yo también tenía una imagen totalmente equivocada. Yo no necesito lamerle los pies a nadie, lo digo porque lo siento: eres la persona más divertida, más auténtica, tienes la familia más hermosa y al marido más inteligente”, la halagó la conductora de Laura en América.

Programa Hoy / Twitter

La conductora del matutino incluso bromeó con ella: “Pues mira, nomás para aguantarme”, exclamó haciendo referencia a Fernando Reina, con quien lleva casada desde el 2011 y con quien tiene un hijo. “¡Ya con eso es un héroe!”, le respondió Laura.

Los intentos de una reconciliación se dieron a partir de que la conductora peruana se propuso para reemplazar a Anel Noreña en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”. La producción aceptó que Bozzo compitiera de la mano de Carlos Bonavides en el show, lo que inmediatamente generó incomodidad en Galilea.

Sin embargo, la actriz cambió rápidamente de actitud. “Ven para acá, mi Laurita, no tengas miedo”, le dijo mientras la abrazaba. “A mí me encanta la idea, yo quiero darte la bienvenida a esta tu casa, porque a mí nunca me había tocado estar contigo, luego arreglamos las diferencias que tuvimos con un mezcal”, le comentó.

En una entrevista posterior, Laura reveló que efectivamente tenía intenciones de solucionar las diferencias que tuvieron. “Creo que hubo unas tonteras ahí que pasaron, que yo generé, asumo mi culpa en todo esto”, confesó por primera vez.

Laura Bozzo habla de los conflictos con Galilea Montijo

El acuerdo finalmente se concretó en la inauguración de la nueva boutique de Galilea Montijo, a la que Bozzo acudió como una invitada especial. “Yo no quiero estar enemistada con nadie, ni con Laura Bozzo, imagínate con lo que me cayó la pandemia”, declaró la ex conductora de La hora de la papa.

Enfrente de la nueva tienda de la conductora, ambas artistas se tomaron “un shot” para mostrar su nueva amistad.

Las diferencias entre ambas conductoras se remonta al 2012, cuando Montijo acusó a Bozzo en el matutino Hoy de haberla intentado correr de uno de los pasillos de un set que compartían entre foros.

“Yo estaba dando una entrevista y mandaron a gente de su producción a corrernos y de hecho es triste, es indignante porque en 20 años que tengo en la empresa pues nunca había escuchado esto y yo tampoco sabía que los pasillos tenían dueños”, declaró molesta la tapatía.

“A mí lo que me indigna es que ya después que me entero que ella es la que manda, cuando sale ella del foro ella es lo que pide es que nadie esté alrededor para que ella pueda pasar”, complementó Galilea, quien en ese momento era conductora de Pequeños Gigantes.

Por su parte, Laura Bozzo utilizó su programa para declarar su posición. “Habló de mí, me atacó directamente, le dijo a Pepillo Origel que si necesitaba una hermana ella se la podía prestar, cuando ella no tiene ninguna autoridad moral para hablar de mí”, exclamó visiblemente enojada.

SEGUIR LEYENDO: