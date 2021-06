“Acapulco Shore 8″ capítulo 6: más peleas, conflictos en el ‘team tendo’ y el cumpleaños de ‘La Matrioshka’

En el capítulo 6 los vacacionistas comenzaron su aventura a bordo de un camión (Foto: captura de pantalla/paramountplus.com)

El sexto capítulo de Acapulco Shore 8 se tituló La crisis del team tendo, en esta emisión los vacacionistas se subieron a un camión de regreso a la casa, no obstante, la tensión al interior de dicho vehículo creció al punto de provocar un disgusto entre los miembros veteranos del reality.

La problemática que casi termina con la amistad del ‘team tendo’ comenzó porque Chile bebió demasiado a bordo del autobús y comenzó a reclamarle a Fernanda y a Jacky por su actitud, en los episodios anteriores los vacacionistas dejaron muy en claro que la dupla de chicas comenzaba a ser muy molesta. “me tienen hasta la p*ta v*rga, no las soporto, son las viejas más falsas”, les decía este shore a gritos.

Así fue la pelea entre Jacky e Isa (Foto: captura de pantalla/paramountplus.com)

Ante dichas graves ofensas, Jacky le lanzó cerveza a su compañero de elenco, lo que provocó la ira de Isa, quien le propinó algunos golpes y protagonizaron una pelea mientras el camión intentaba transportarlos, “Con la gente que yo quiero nadie se mete”, mencionó esta shore antes de comenzar las agresiones.

La mayoría de shores lamentó mucho que se arruinara el breve momento de diversión que estaban teniendo ya que tenían varias horas sin discutir e incluso Jaylin, Nacha y Karime estaban organizando un duelo de baile.

Posteriormente Jey abrazó a Chile e intentó tranquilizarlo en los asientos traseros del camión, esta acción sólo provocó que el alcoholizado shore se enojara más y comenzara a insultar a su amigo, cabe aclarar que ambos forman parte del grupo veterano, es decir, el ‘team tendo’, así que Jey se sintió muy ofendido y llegó incluso al punto del llanto.

Esta fue la reconciliación entre dos integrantes del 'team tendo' (Foto: captura de pantalla/paramountplus.com)

Después de la ruptura de paz entre los concursantes, llegaron al fin a la mansión en donde el dueño de la casa conocido como ‘el Boss’ los estaba esperando con actividades que pudiesen tranquilizarles. Este pudiente hombre les dejó muy en claro que necesitaba una mejoría en su conducta si querían seguir la fiesta en su propiedad:

“Necesito que se porten bien, porque si no no habrá vino”, les dijo a los vacacionistas, posteriormente les mostró algunas actividades artísticas, todos encontraron en dicha propuesta un desahogo para la tensión acumulada, no obstante la Matrioshka comenzó el desorden pues decidió que quería imprimir en cemento sus mejores atributos.

Esta fue la "obra de arte" que hizo Karime (Video: Twitter / @acapulcoshore)

Al no poder lograrlo, intentó con sus glúteos, los cuales quedaron sí marcados como si de una escultura se tratase. Al final de ese momento Chile le pidió perdón a Jey, ambos se abrazaron y dejaron en claro la supremacía de su team de veteranos.

Este fue un momento muy emotivo ya que ambos lloraron y se dieron afecto para demostrar que ya habían solucionado sus problemas. Horas después mientras todos intentaban dormir, este par de shores realizó las llamadas pertinentes para organizar la fiesta de XV años de la Matrioshka, aunque la serie apenas lleva 8 años, para ellos Karime ya lleva una larga trayectoria.

Estos son los trajes de la fiesta de XV años de Karime (Foto: captura de pantalla/paramountplus.com)

Para lograr dicho festejo mandaron a hacer unos peculiares trajes de marinero, el encargado de llevarlos fue Ramiro, un ex integrante de temporadas anteriores en Acapulco Shore, el reality producido por MTV.

A la mañana siguiente Ramiro hizo una entrada triunfal a la mansión y les dio los trajes a sus amigos, ellos comenzaron a informarle a todos sobre la fiesta, hecho que no puso muy contenta a Fer pues seguía guardando rencor por los incómodos comentarios que realizó Chile el día anterior.

Además de eso, se enteró de que estaba siendo criticada por otros shores, quienes afirmaban que “Capitán estaba dejando a alguien chido (Jaylin) por alguien regular (ella misma)”.

