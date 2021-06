Vicente Fernández Jr. habló por primera vez sobre su supuesta rehabilitación y polémica desaparición

Vicente Fernández Jr. está contagiado de coronavirus (IG: vicentefdzjr9)

Después de meses de ausencia de las redes sociales y en medio de una gran polémica sobre una supuesta rehabilitación, Vicente Fernández Jr. reapareció para calmar las aguas sobre su estado de salud y buscó frenar todas las versiones sobre su conducta durante los últimos días, por lo que fue la primera vez que habló de esta situación.

Desde redes sociales, el hijo mayor de Vicente Fernández rompió el silencio y dijo que se encuentra muy bien, con lo que descartó que durante las últimas semanas se encontrara en un centro de atención médica especializada en adicciones.

Y es que desde hace semanas fue evidente la desaparición del también, pero ante la falta de explicaciones por parte de su familia cercana, comenzaron a circular diversas versiones de su situación: así se dijo que estaría internado en una clínica de rehabilitación y que huyó del país para no cubrir las deudas que tiene por unos terrenos.

En el breve comunicado lanzado en las plataformas web, el también cantante destacó que pronto se pronunciará sobre todas especulaciones que se han dicho sobre su persona y por qué ha permanecido oculto de la opinión pública.

“Estoy muy bien, lo que se ha hablado de mí y mi persona son puras especulaciones, mentiras y falsas”, comentó en el pequeño clip compartido desde las redes sociales.

Agradeció a todas las personas que han estado al pendiente de su estado de salud y aseguró que ya está en contacto con su representante legal, Guillermo Pous, para ofrecer una respuesta más formal y de carácter legal.

“Les mando besos y saludos fraternos a todos ustedes, mis seguidores y quienes estuvieron al pendiete de su servidor, Vicente Fernández Jr.”, concluyó.

El hermano mayor de Alejandro Fernández lanzó este breve comunicado virtual justo antes de que la revista TV Notas publicara, en su más reciente portada, una escándalosa información, en la que lo catalogan internado en una clínica de rehabilitación por sus adicciones y con la intención de separarlo con su ya famosa novia, Mariana González.

De acuerdo con la publicación, Vicente Fernández Jr. fue internado el pasado el 16 de abril en una clínica cerca de San Luis Potosí llamada 13 de Febrero, por petición de su propia mamá “Doña Cuquita” ante la recaída de las adicciones y severos problemas económicos provocados por su relación con la también conocida como “La Kim Kardashian mexicana”.

La novia de Vicente Fernández Jr. estaría vendiendo una casa para ayudar a su pareja (Foto: Instagram / @vcientefrjr9)

“Él se ha vuelto muy terco y necio, y hace de todo por cumplir los caprichos de la chava, por eso se fue a la bancarrota y de paso afectó a sus papás. Don Chente y Cuquita siempre le hicieron ver que lo que hacía no estaba bien y que no debía regalarle tanto, pero nunca hizo caso; les decía que no se metieran en su relación, que él estaba enamorado y que seguiría haciéndolo, y eso provocó muchas discusiones en la familia”, se destacó en la publicación mexicana.

En la publicación señalan que esta situación molestó a Mariana y comenzaron los problemas tanto en la pareja, como en la familia: “Cuando su mamá notó que todo se había salido de control, lo llevó a internar; pudieron ingresarlo gracias a que estaba muy intoxicado y no podía ni oponerse”.

Sobre las últimas reapariciones en redes sociales y la vida pública, en TV Notas se explica que forman parte de un permiso especial par comenzar a calmar los ánimos.

