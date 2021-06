José Eduardo Derbez confesó haber sufrido bullying y ataques de la prensa por la fama de sus padres

José Eduardo reveló cómo le ha afectado la fama de sus padres en su vida privada (Fotos: Cuartoscuro // Alexis Roldán)

José Eduardo Derbez se sinceró sobre las dificultades que tuvo en su infancia al tener como padres a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, dos actores que contaban con una gran popularidad, debido a la cual sufrió varios ataques en la escuela, por parte de sus compañeros, y después por la prensa cuando llegó a su juventud.

En una emisión de Miembros al Aire el actor de Renta congelada habló acerca de cómo fue crecer rodeado de personas que lo reconocían en donde se encontrara debido a que su papá es un famoso comediante y su mamá es la “reina de las telenovelas”.

Según relató, Eduardo en su niñez no comprendía por qué en la escuela algunos compañeros que eran mayores que él lo molestaban con comentarios que lo hacían sentir mal, pues en un principio ni siquiera comprendía a qué se dedicaban sus padres.

José Eduardo transitó entre la fama de sus dos padres desde que nació (Foto: Instagram / @ederbez)

“Este rollo de ir a la escuela, no te interesa este medio, no sabes ni de qué se trata, y de repente chavos más grandes que ya tienen esa malicia que te estén ching*ndo, pues sí [...] la crueldad de los niños es muy ‘culei’”, dijo el hijo de Derbez.

El acoso que recibió José Eduardo no fue más allá de lo verbal, pero debido a que era constante, sí llegó a marcarlo, pues incluso tenía que cuestionar a sus padres acerca del porqué lo molestaban con comentarios como “tu mamá se besa con muchos en la televisión” o hacían parodias de los innumerables personajes que tiene Eugenio.

“Como a los siete u ocho años comencé a entender el trabajo de mi mamá, pero porque mi mamá y yo siempre tuvimos una relación muy abierta de decirnos las cosas, neta, de no ocultarnos nada. Ella hablaba conmigo muy claro”, explicó el actor.

José Eduardo tuvo que vivir entre la casa de su papá y su mamá debido a la separación de la pareja y los conflictos legales (Foto: Instagram @ederbez / @victoriaruffofcc)

Después de su paso por el bullying en la escuela, lo siguiente que enfrentó fue la pobre privacidad que gozaba en su juventud, cuando comenzó a experimentar, a tomar alcohol y fumar.

“De repente la prensa me empezó a atacar muchísimo a mí sobre la fumada, o si me iba de pinta y me echaba un tequila, y yo eso no lo entendía porque como adolescente te empieza a frustrar este rollo de ‘wey, quiero ser como mis amigos que se está poniendo hasta el dedo y nadie le está tomando fotos o nadie lo está criticando, pero creces con eso”, explicó Derbez.

Los hermanos de José Eduardo, Vadhir y Aislinn, también han manifestado cómo les ha afectado en sus vidas privadas y carreras artísticas el ser hijos de uno de los comediantes más reconocidos en México, pero contrario a los mayores, Vadhir aseguró que a él le ha traído beneficios.

Los hijos mayores de Derbez han compartido de que forma ha influido la fama de su padre en sus vidas desde niños (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Durante una entrevista con la periodista Linet Puente, el actor reconoció que si bien su búsqueda por construir una carrera independiente de su apellido e ir tras el triunfo en Hollywood es importante, él cree que la trayectoria de su padre ha sido algo positivo en su carrera en el medio artístico.

Por su parte, Aislinn compartió en su podcast La Magia del Caos que uno de sus más grandes traumas es que en su infancia su vida sufrió de la persecución de los seguidores de su papá.

“Yo viví eso con mi papá, toda mi vida desde que era chica y vi cómo a la gente no le importaba. No se ponían a pensar si el papá no ha visto a los hijos y tienen un momentito para convivir con ellos. Y lamentablemente mi papá jamás puso límites, para mi papá siempre fue primero el público y luego la familia y esa parte fue tan traumática para mí porque yo siempre me sentía en peligro, me traumé muchísimo”, se sinceró la mayor de los Derbez.

