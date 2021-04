“Guapísima y muy sexy”: Leticia Calderón paralizó las redes al aparecer en traje de baño a los 52 años

FOTO: Instagram/@letycalderon79

La actriz Leticia Calderón lució una espectacular figura en traje de baño mientras disfrutaba de un descanso al pie de una alberca y a unos pasos de la orilla del mar. Con 52 años de edad, la primera actriz sorprendió a más de 281 mil seguidores.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz de En nombre del amor e Imperio de mentiras compartió una fotografía con un sencillo traje de baño azul con motivos psicodélicos en tonos verdes, blancos y amarillos, mientras estaba recostada boca abajo y mirando fijamente a la cámara.

“Un día de descanso”, escribió la actriz. Los comentarios de los seguidores de la actriz no se hicieron esperar y pronto la instantánea, que al momento cuenta con cientos de Me gusta, recibió decenas de comentarios para celebrar su belleza.

“Muy hermosa, bendiciones abundantes para ti y tus hijos”, “guapísima y muy sexy”, y “no hay mejor lugar para descansar como una pequeña playa, un sol ardiente, una cerveza y estar solo a estribor. Gracias, disfruta querida”, son algunos de los comentarios que escribieron los usuarios de la plataforma.

En la publicación, la actriz también compartió otro momento de sus vacaciones, en el que su hijo Luciano recibió una lección sobre la independencia y demostró que puede “vivir solo”.

En un videoclip que la actriz publicó desde la plataforma digital, Leticia enseñó un momento en el que Luciano, quien es un niño con síndrome de Down, estaba preparándose una hamburguesa. Sin embargo, en el clip, la actriz orientó a su hijo para que lograra servirse el alimento por sí mismo.

“No, no, no. Con esto no, con la mano. Ahora agárralo tú”, le dijo Lety al menor de edad quien intentaba voltear el bollo de la hamburguesa con una espátula, explicándole que mejor tomara el pan de la hamburguesa con la mano.

Una vez que Luciano terminó de prepararse el bocadillo simplemente dijo a los seguidores de la actriz: “Amigos, viviré solo”. Aquella respuesta despertó toda clase de reacciones en su madre, quien respondió con una carcajada, y en los seguidores de Lety, quienes, conmovidos, comentaron la publicación.

“¡Me encanta! Lo mejor que les podemos enseñar, a ser independientes”, “Me encantó su: ’amigos... viviré solo’. Como yo cuando me hago arroz con huevo le digo a mis padres: ‘soy un adulto independiente’” y “Eres una super mamá y el es una belleza de hombre”, son algunos de los comentarios que hicieron los usuarios.

Con estos momentos en familia, Lety mostró una cara muy diferente a la que había mostrado en semanas anteriores, pues recientemente se vio envuelta en un nuevo escándalo con la actual pareja de su exmarido y padre de Luciano, Yadhira Carrillo.

Y es que según contó Lety a la prensa, Collado, quien se encuentra bajo proceso penal en el Reclusorio Norte, habría pagado a la prensa para que los reporteros hablaran bien de Carrillo.

Al respecto, Yadhira calificó de ‘ridículas’ estas declaraciones y expresó que no tenía intención de involucrarse en el escándalo: “No veo la televisión, no sé qué dijo. Imagínense (si eso fuera cierto)”, comentó la actriz ante los reporteros que normalmente la abordan cuando hace las visitan penitenciarias a su marido.

Lo cierto es que la controversia acompaña a Calderón y a Carillo desde que la primera declaró a los medios de comunicación que su esposo comenzó a cortejar y a salir con la modelo aun estando casado con ella.

