El motivo por el que OV7 no ha realizado la gira por sus 30 años

OV7 tuvo que posponer la gira por la pandemia de coronavirus (Foto: Instagram@oficialov7)

La agrupación musical conocida como OV7 -La Onda Vaselina- se formó en el año de 1989 como una agrupación infantil creada por Julissa; en el año 2000 la banda se independizó y resurgió con el nombre acortado, ya que eran siete integrantes: Lidia Ávila, Ari Borovoy, Kalimba, Marichal M’balia, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel y Erika Zaba.

Como parte de la celebración por los 30 años desde su fundación, la banda planificó una serie de conciertos para febrero del 2020, tres iban a ser en el Auditorio Nacional, ubicado en la Ciudad de México y uno en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco; no obstante, las fechas tuvieron que posponerse a mayo de 2021 por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, a pesar de que ya es junio, el semáforo epidemiológico ya estuvo un par de semanas en verde y el hecho de que ya se permitan conciertos presenciales con las debidas medidas sanitarias, OV7 no recalendarizó ni anunció actualización alguna sobre sus conciertos de celebración.

Así se ven actualmente las opciones para los conciertos de esta agrupación (Foto: captura de pantalla/ticketmaster.com.mx)

Ante las recientes polémicas al interior de la banda, hubo quienes pensaron que el motivo sería la enemistad entre dos cantantes, no obstante, de acuerdo con Lidia Ávila, el motivo podría ser en realidad un trámite no realizado en tiempo y forma debidos.

Actualmente en el sitio de Ticketmaster se puede leer el siguiente aviso: “Derivado de la situación actual que vive el país por el Covid-19, OV7 y OCESA, la principal promotora de América Latina, anuncian que los conciertos de la agrupación programados en el Auditorio Nacional para febrero de 2021 han sido reagendados para mayo del mismo año. La fecha del 17 de febrero cambia al 18 de mayo; la del 18 de febrero se mueve al 19 de mayo y finalmente la presentación del 20 de febrero se realizará el 20 de mayo.”

Lidia Ávila reveló que no todos los compañeros firmaron la notificación en tiempo y forma (Foto: Instagram)

Hacia el final de la advertencia, el sitio aclara que todos los boletos adquiridos para los shows de febrero de 2021 serán válidos para las nuevas citas en mayo de 2021. y que los fans de OV7 quienes ya tenían sus entradas, no requerirán realizar algún cambio.

Por su parte, durante una charla con la revista Quién, Lidia Ávila explicó que su supuesto distanciamiento con M’Balia no sería el motivo de este retraso.

“Yo también tengo muchas ganas de que suceda la gira, por el momento no hay fecha todavía. Estamos a la espera de lo que digan las autoridades (por el semáforo), de lo que decida OCESA, que es el promotor. Firmamos un contrato que venció en febrero y nos dieron una prórroga, pero la condición es que la teníamos que firmar los siete.”, aclaró para la revista.

Esta fue la contestación inicial que realizó hacia su compañera (Foto: Instagram/@lidiaavila)

Posteriormente explicó que no estaba segura de quiénes de sus compañeros firmaron dicha notificación, aparentemente si esto no se realizaba en tiempo y forma, tendrían que devolver el dinero que les habían dado.

“Si no, teníamos que regresar el adelanto, al día siguiente de firmarla, me llega una notificación notariada, (en la que me explican) que tengo que regresar el dinero que nos habían dado, lo hice porque no me gusta tener problemas legales; con eso me doy por enterada que algunos de mis compañeros no firmaron”, explicó Lidia.

De acuerdo con la revista Quién, Ávila confirmó en la entrevista que Óscar, Mariana y ella, sí habían firmado la prórroga, por lo que está más que lista para que, cuando sea posible por pandemia y los siete lleguen a un acuerdo, salir de gira juntos, después de 17 años de no hacer una en solitario, ya que sí se reunieron para el proyecto 90′s Pop Tour.

SEGUIR LEYENDO: