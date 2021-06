Quién sería la conductora de “MasterChef Celebrity México”

Máster Chef Celebrity todavía no está confirmado en horario de manera oficial (Foto: TwitterMáster@ChefCelebrity)

Luego de que la periodista Flor Rubio descartara a la actriz Aracely Arámbula como posible conductora, diversas cuentas en redes sociales anunciaron el nombre de la presentadora que, aparentemente, se encargará de dirigir el nuevo reality de TV Azteca.

De acuerdo con la columna de Alex Kaffie, especialista en espectáculos, las grabaciones de MasterChef Celebrity México comenzarán el próximo lunes 28 de junio, no obstante, la televisora del Ajusco no ha confirmado directamente la información.

Si los rumores difundidos por las cuentas que anuncian supuestos adelantos terminaran por acertar el nombre de la presentadora, sería Ingrid Coronado la nueva conductora del reality de cocina.

Aparentemente, Ingrid Coronado sería la nueva conductora del reality (Foto: Instagram/@ingridcoronadomx)

Ingrid Coronado se unió al grupo Garibaldi para sustituir a Patricia Manterola y además ha conducido diversos programas como Tempranito y Sexos en Guerra junto a Fernando del Solar.

Lo que se sabe sobre MasterChef Celebrity México fue dado a conocer tanto por Kaffie en su columna como por Flor Rubio en su programa Fórmula Espectacular:

“Les va a encantar el casting de MasterChef VIP. Está prácticamente cerrado porque en unos días comienza la grabación y no les puedo decir los nombres por obvias razones”, aseguró durante el especio radiofónico. Posteriormente, explicó cómo eligieron a las celebridades que formarán parte de esta nueva emisión.

Actualmente se transmite por Azteca Uno el programa MasterChef Latino (Foto: Instagram/@masterchefmx)

“Ahora sí hubo mucho esmero en escoger a las personalidades que van a cocinar en la cocina más famosa de México y creo que va a quedar bien padre. Hay de todo un poco: conductores, actores, gente de reality shows bastante conocida”, adelantó.

La conductora de Venga la alegría opinó que el público estará muy satisfecho con la presentadora que va a integrarse al programa: “Como ya sabemos, Anette Michel no es la conductora, mucha gente piensa que será Aracely Arámbula, les confirmo que no. No es Aracely Arámbula, pero les va a encantar la elección”.

Por otra parte, el periodista de espectáculos reportó que el programa contará con 18 episodios y tendrá además la presencia de la cantante Aída Cuevas y el comediante Tony Balardi: “El lunes comienzan las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Mexico’”, comenzó el periodista en la columna Sin Lisonja.

MasterChef Celebrity no se filmaría en los foros del Ajusco (FOTO: Instagram/@masterchefmx)

“Sí, esa cantante y el genial comediante forman parte de la veintena de celebridades que se disputarán el ‘MasterChef Celebrity’ de México”, escribió en su espacio de espectáculos.

Posteriormente, el periodista reveló que la filmación no se llevará a cabo en los estudios acostumbrados de TV Azteca, los cuáles se ubican en el Ajusco: “Las grabaciones de dicho programa, repito, inician la próxima semana en unos foros ubicados en Tlalnepantla, Estado de México”

Hace unos días, Anette informó que no será parte de la siguiente temporada del concurso de cocina MasterChef México. Durante una entrevista con la revista Quién, Michel reveló por qué decidió dejar el programa y los planes que tiene:

Anette Michelle no formará parte de esta nueva edición (Foto: anettemicheltv / Instagram)

“Yo lo que quería era hacer algo más que MasterChef. Desde hace un par de añitos, ya estaba levantando la mano para hacer otras cosas... al no estar en el mismo lugar, tengo esa oportunidad de desarrollarme y navegar en este unvierso de oportunidades”, contó Anette.

Según detalló la presentadora, decidió no ser parte del programa porque ahora busca dar prioridad a su carrera como actriz: “Esa era la intención (volver al programa), de primera instancia. Adoro el proyecto, me parece que es una de las mejores cosas que me pudieron pasar en la vida, nada más que poderlo hacer, pero ya no más. Ya no quiero volver a hacer MasterChef, ya”, expresó.

“Yo soy una persona muy derecha, siempre he sido de una sola pieza... en este momento es imposible, así que tengo que decirle no a MasterChef”, concluyó la ex presentadora.

