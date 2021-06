Fernanda Castillo compartió el gracioso disfraz que le puso a su bebé

Fernanda Castillo disfruta de su maternidad disfrazando a su hijo (IG: fernandacga)

La actriz mexicana Fernanda Castillo, compartió en sus redes sociales una simpática fotografía de Liam, pequeño hijo, disfrazado de uno de los famosos personajes del fallecido Chespirito.

“Disfracé a mi hijo del Chompiras”, escribió en la publicación compartida mediante sus historias en Instagram, y complementó: “Espero que la mitad de mis seguidores sepan quién es o me voy a sentir ¡súper vieja!”.

En la foto se puede ver al pequeño recostado en la cama con un traje de rayas blancas y negras, la madre del bebé buscó ocultar su cara y en su lugar puso la imagen de una carita feliz.

El Chómpiras fue un personaje interpretado por Roberto Gómez Bolaños para la serie Chespirito que se transmitió desde los años setentas hasta mediados de los noventas.

Fernanda del Castillo y Erik Hayser tuvieron a su primer bebé en diciembre del año pasado, la pareja disfruta de su hijo después de los graves problemas que se presentaron a la hora de su parto.

La actriz retiró la publicación después de unas horas por causas desconocidas IG: fernandacga

La actriz sufrió una hemorragia obstétrica al dar a luz a su pequeño hijo, razón por la que tuvo que ser trasladada a un hospital para su atención inmediata. Al estar internada, aseguran que sufrió dos paros respiratorios que complicaron aún más su salud.

“En lo que la ingresaban, tuvo una descompensación por la pérdida de sangre y casi le da un paro respiratorio; los médicos incluso activaron el código azul, el sistema de alarma médico para pacientes en paro respiratorio, pero por fortuna Fer alcanzó a aguantar a la cirugía”, revelaron fuentes cercanas a la artista.

Tras las complicaciones, los médicos se vieron en la necesidad de retirar el útero para que la hemorragia parara y la actriz se mantuviera con vida. Afortunadamente fue dada de alta tres semanas después de lo sucedido y regresó a su casa para ser cuidada por su familia.

“Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar, Liam. Sólo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras MAMÁ. A las mamás por primera vez las abrazo en este nuestro ¡primer Día de las Madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres

Muchos temieron que sucediera el peor caso tras complicada situación de salud que vivió en el hospital, pero Fernanda reveló que pensar en su hijo la hizo salir adelante: “En los momentos más difíciles desde que nació Liam, el deseo de alimentarlo y de contenerlo con mi pecho ha sido lo que me ha sacado adelante”.

La actriz sufrió momentos difíciles durante su parto FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

La artista ha externado varias veces la emoción y el gusto que le genera amamantar a su bebé, con quien mantiene un lazo que le genera seguridad.

“Aprender a fluir o a soltar cuando las cosas no suceden como pensabas, a aceptar y venerar tu cuerpo por lo que es capaz de hacer, pero sobre todo, a mí me ha dado el regalo de conectar con mi bebé y conmigo misma de una manera muy profunda mientras lo alimento”, declaró la actriz.

Recientemente Fernanda celebró su cumpleaños 39 al lado de su hijo y compartió las siguientes palabras en sus redes sociales: “Este año, más que nunca , ¡celebro mi vida! Celebro tener salud, celebro haberme convertido en madre y poder ver crecer a mi niño, celebro tener tanto amor y solidaridad a mi alrededor y tantas risas que aún me hacen sentir una niña. ¡Celebro que infarto y más agradecida! ¡Celebro estar y amar profundamente! ¡Gracias por un año más! ¡Feliz cumpleaños a mí!”

