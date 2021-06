La razón por la que una noche de fiesta dejó una fuerte acusación contra José Eduardo Derbez

Eduardo Derbez ha participado en las dos temporadas del reality "De Viaje con los Derbez" (Foto: Instagram @jose_eduardo92)

El fin de semana pasado, el actor José Eduardo Derbez estuvo en tendencia por un polémico tuit de Renato Francis, representante de CNCO, ya que este lo acusó de tomar su celular “por equivocación” durante una noche de fiesta.

En el tuit explicó la situación: “Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda #JoseEduardoDerbez se llevó mi celular de la mesa ‘POR EQUIVOCACIÓN’”

Además, destacó los supuestos problemas de alcoholismo de Eduardo: “De muy mal gusto tu borrachera bro... Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos #AdemasDeBorrachoTranza”, al final del comentario etiquetó al hijo de Eugenio Derbez.

José Eduardo Derbez reveló su lado más tóxico de una relación amorosa (foto: captura de pantalla Youtube/@ENVINADAS)

Los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar a favor y en contra del hijo de Victoria Ruffo, pues unos tachaban de mentiroso a Renato y otros aseguraron que tomó el celular de manera intencional afirmando que tenía problemas de cleptomanía.

Todos los comentarios que surgieron del comentario de Francis provocaron que este protegiera su cuenta en Twitter y que solo sus seguidores aprobados pudieran ver sus tuits.

Después de la acusación, el actor no se ha pronunciado al respecto.

Jose Eduardo Derbez y Mariana Botas (Foto: captura de pantalla de José Eduardo Derbez)

En diversas ocasiones, José Eduardo ha mostrado su gusto por las bebidas alcohólicas, incluso el viernes 4 de junio compartió una nueva sección en su cuenta de Instagram llamada BartenDERBEZ donde preparó un coctel nombrada por él como Montanajillo Derbez, donde mencionó que el trago está inspirado en su último viaje familiar.

“Tiene un toque de roadtrip, de naturaleza, algo salvaje, un poco también de osos y venados”, comentó el participante del reality de De Viaje con los Derbez, también mencionó que la bebida lleva hierbas, licor y pelo de venado, miel y de hierbabuena.

El actor decidió agregar un vaso tequilero de licor extra a la preparación. Al hacer la mezcla y probar su coctel, Eduardo tomó toda la bebida de un solo trago, asegurando que la preparación era muy buena.

Video: Instagram @jose_eduardo92

José Eduardo fue fruto de la difícil relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. En el quinto capítulo de la segunda temporada de la serie protagonizada por los Derbez, Eugenio decidió hablar con su hijo, confesando las razones por las que estuvo alejado de él durante su niñez por más de 10 años.

La difícil relación entre el comediante y la actriz surgió después de su boda falsa. el comediante le explicó que los dos acordaron fingir su matrimonio para evitar el acoso de la prensa, sin embargo, su expareja aseguró que fue engañada y que desconocía que se trataba de una broma. Por lo que provocó una batalla legal por la custodia de José Eduardo y tiempo después se le acusó al intérprete de No se aceptan devoluciones de no brindar la manutención a su hijo.

José Eduardo Derbez rompió en llanto al recordar a su abuelo. (Foto: Captura de Pantalla/ Youtube Faisy)

Ante esto y tras haber perdido la custodia de su hijo, Eugenio comentó que durante mucho tiempo Victoria no le permitió acercarse a su hijo, y en ese entonces Ruffo empezó a salir con Omar Fayad, quien tenía muchos guardaespaldas, “[...] legalmente no me podía acercar a ti [...] entonces la única opción que tuve fue ir a tu escuela y pues sí fue un secuestro, pero fue con amor”, relató el comediante.

Después de esta situación que, de acuerdo al comediante, les generó una discusión muy fea, Victoria se pronunció al respecto frente a varios medios de comunicación que la cuestionaron sobre los rumores que aseguraban que la actriz seguía manteniendo una mala relación con Derbez, la protagonista de diversas telenovelas mexicanas respondió que lo único que tienen en común es “un hijo maravilloso”.

