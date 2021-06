Chayanne, Vadhir Derbez, Ha Ash y más famosos forman parte de Sing 2

La segunda parte de Sing cuenta con grandes personalidades en su elenco (Foto: YT: SensaCine Trailers)

La tarde de este jueves se dio a conocer el tráiler de la nueva película animada Sing 2 producida por Universal, que ha sacado a la luz películas como Mi villano favorito, Minions y La vida secreta de las mascotas.

La película se estrenará en invierno, el 23 de diciembre en Estados Unidos, a tiempo para navidad, y en Latinoamérica se proyectará a partir del 31 de diciembre. La cinta busca debutar en épocas decembrinas para contar con audiencias familiares que estén reunidas para celebrar las fiestas de fin de año. Al mismo tiempo, se espera que la mayoría de las personas ya estén vacunadas para esas fechas, por lo que podrá acudir una mayor cantidad de público a las salas.

El elenco del filme en idioma original se conforma por Reese Whitherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Matthew McConaughey y Tori Kelly, quienes ya habían aparecido en la primera parte, mientras que Halsey, Pharrell Williams y Letitia Wright se integrarán a equipo para la segunda parte de la saga.

La película animada se estrenará a finales del año (Foto: YT: SensaCine)

Para su versión en español latino, se contará con la participación de Chayanne, Benny Ibarra, el grupo Ha*Ash, Roger González y Vadhir Derbez, entre otros. El anuncio por parte de los famosos ha sido recibido con emoción por los usuarios de las redes sociales, quienes comentaron las publicaciones de sus artistas favoritos con mensajes cariñosos y divertidos.

Chayanne subió la foto del personaje que interpretará en la película a su cuenta de Instagram, se trata del león Clay Calloway. La publicación fue bombardeada con mensajes de sus seguidores: “Te amoooo papá Chayanneeee”, “TE AMO PAPÁ, feliz por tu nuevo logro” y “Tan bello hasta de león”.

De la misma manera, los usuarios de Twitter no se dejaron esperar para comenzar con los memes y chistes, entre los cuales se encuentran los siguientes: “SING 2: PONER EN ALMA EN EL RUEDO “y “Banda no tiene nada que ver pero Chayanne dará voz a un nuevo personaje para #Sing2. Tiene que cantar Torero si no, no quiero nada... naaa Chayanne es lo máximo”.

Tanto la versión original como la doblada tienen a grandes artistas dentro de su elenco (Foto: YT: SensaCine)

Sing, la primera parte de esta serie de películas que se estrenó en el año 2016 y está disponible en plataformas digitales, narra la historia del koala Buster, quien busca regresar a la fama su teatro. Para hacerlo lanza un concurso de canto que otorgará cien mil dólares a quien resulte ganador. Al tener tan atractivo premio, acuden numerosos animales para demostrar sus habilidades.

Por su parte, la casa productora describe de esta manera la trama de la segunda parte: “(El) koala Buster moon y su elenco de estrellas se preparan para lanzar sobre el escenario su actuación más extravagante y deslumbrante hasta la fecha, ¡Y nada más que en la capital mundial del entretenimiento! Sólo hay un pequeño inconveniente: primero tienen que persuadir para unirse a ellos, a la estrella de rock más solitario y huraño del mundo, interpretada por el legendario ícono de la música Bono, quien hará su debut cinematográfico de animación”.

La película contará con la música de famosos artistas internacionales, entre los que se encuentran Drake, Billie Eilish, Eminem y el grupo System of a Down, así como de Shawn Mendes, quien predominó en la musicalización del extenso tráiler.

