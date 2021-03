El misterio de la nueva bebé de Alec Baldwin: anunciaron su nacimiento solo cinco meses después de la llegada de su otro hijo

(Instagram: alecbaldwininsta)

La gurú del estilo de vida fitness Hilaria, de 37 años de edad, y su esposo el actor Alec Baldwin, de 62, tienen en jaque a sus seguidores con un gran misterio que no han aclarado: a tan solo cinco meses de haber tenido a su quinto hijo, Eduardo, a principios de este mes anunciaron, con una foto de bienvenida publicada en redes sociales, la llegada de una nueva bebé, su sexta hija.

La pareja –cuyos otros cuatro hijos son Romeo, de casi dos años; Leonardo, de 3; Rafael, de 4; y Carmen Gabriela de 6 años de edad– publicó la misma imagen, primero subida por Hilaria y luego recompartida por Alec, en sus respectivas cuentas de Instagram. Solo Alec la acompañó con una descripción que dice “Mi vida”.

Los comentarios no se hicieron esperar, entre felicitaciones y mensajes alegres... pero los que más ruido han hecho son los que cuestionan a la pareja sobre el origen de la más nueva integrante de su familia.

Y es que al no coincidir las cuentas en el tiempo entre un bebé y otro, pues solo son cinco meses, muchos usuarios empezar a especular sobre las alternativas por las que pudo haber nacido la sexta hija. Muchos expresaron confusión sobre cómo era posible que la pareja tuviera una nueva bebé en tan poco tiempo. Otros señalaron que era probable que la recién nacida fuera adoptada o dada a luz por una madre sustituta. Y unos más directamente acusaron a la pareja de intentar llamar la atención.

“¿Quién es la madre? No estaba embarazada. Dio a luz hace seis meses. Si fue una madre sustituta, dilo”, reclamaba una persona en uno de los comentarios. “Si el bebé fue adoptado, solo dilo. Si el bebé fue producto de una aventura y has decidido criarlo con tu esposa, solo dilo. Si no quieres decir nada, ¿por qué no los dos dejan de publicar constantemente y suplicar por clickbait? Solo cría a 100 hijos en privado“, se leía en otra de las reacciones.

En respuesta a ese tipo de comentarios, Baldwin –quien se ha visto envuelto en polémicas al responder de manera explosiva a otros señalamientos hacia él– arremetió contra uno de los usuarios de Instagram que los apuntaba a él y a Hilaria de solo querer generar tráfico en sus cuentas, escribiendo: “Debería cerrar la boca y ocuparse de sus propios asuntos”.

Precisamente, debido a que no es la primera vez que Alec Baldwin hace corajes con lo que le dicen usuarios en redes sociales, a principios de este mes el actor dijo adiós a Twitter, red social de la que se despidió con un extenso anuncio que publicó en Instagram, donde se defendió de las críticas que recibió por pronunciarse del acento de su colega Gillian Anderson en la pasada entrega de los Globos de Oro y que revivió la polémica que protagonizó su esposa Hilaria Baldwin.

El actor puso en duda el acento estadounidense de la ganadora del premio a Mejor Actriz Dramática de Televisión por su papel de Margaret Thatcher en The Crown, quien habló con una entonación estadounidense aunque en sus últimas trabajos con Netflix ha usado un perfecto tono londinense.

“¿Cambia de acentos? Eso es... fascinante”, escribió Alec Baldwin para hacer referencia al discurso de Gillian Anderson.

El tuit no pasó desapercibido porque reavivó la polémica que su esposa, Hilaria Baldwin, protagonizó hace unas semanas, cuando se le escuchó hablando en español y asegurando ser originaria de Mallorca, una isla española, aunque en realidad ahí vivió un par de años y nació en Boston, Estados Unidos.

En aquella ocasión, el actor se molestó tanto con las críticas y ataques hacia la madre de sus hijos, que también cerró su cuenta de Twitter.

Ahora en su regreso a la aclamada red social volvió a la carga, aunque no consideró las condiciones de Gillian Anderson para poder adoptar ambos acentos y es que la actriz nació en Chicago, los primeros 10 años de su vida los pasó en Londres y se estableció en EEUU después de los 11 años, lo que le permite pronunciarse en un perfecto tono británico en The Crown y Sex Education.

El protagonista de Enamorándome de mi ex o Beetlejuice, el súper fantasma mostró su descontento por no poder emitir sus opiniones con libertad y sí recibir más de un intercambio desfavorable por cualquier comentario.

Ante esta situación decidió alejarse de esta red social por sexta ocasión en la última década y migrar por completo a Instagram, en la que sus 2 millones de seguidores, considera, lo tratan con más amabilidad.

