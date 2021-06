Arturo Peniche negó que haya tenido una separación de su esposa: “son cambios”

Arturo Peniche contó en septiembre de 2020 que tras una crisis matrimonial se separó de su esposa Gaby (Foto: Twitter@CarLon_2020)

Después de haber divulgado el año pasado en algunos medios de comunicación que una de las pérdidas que vivió en el transcurso de la pandemia que aún no termina en gran parte del mundo, fue la de su matrimonio tras varios años de casados, ahora Arturo Peniche negó haberse separado de su esposa.

“Ni siquiera ha habido una separación, yo creo que son cambios que hay que vivir, son formas que hay que aceptar. Yo creo que lejos de reconquistar a alguien tienes que comenzarte a reconquistar tú mismo como persona”, expresó el actor en relación a su sabido distanciamiento de su esposa y madre de sus hijos, Gabriela Ortiz.

El actor bromeó al ser cuestionado cómo se dio la reconciliación entre ambos tras más de once meses de haberse separado por una crisis personal y mental, según lo ha declarado el intérprete: “Mira, queremos tener otro hijo, a ver si Dios nos lo brinda. Garañón todavía estoy, pero ya con ganas de ser papá como que no, preferiría tener nietos, mejor que me regalen muchos nietos mis hijos” expresó sonriente a las cámaras de Ventaneando.

Arturo Peniche y su hijo Brandon. El conductor de Venga la alegría fue uno de los influencers que violaron la veda electoral (IG: arturopenicheof)

Apenas hace unos meses el actor expresó sentirse arrepentido de haber tomado una decisión tan abrupta en cuanto a salir de la casa familiar, por lo que estaba buscando reconquistar de nuevo el corazón de Gaby:

“Estamos ajustando lo que se desajustó en algún momento. Es la primera vez que me sucede, fui yo el que tomó la determinación. Pasé por una crisis personal, mental, venía de un ciclón o de una tormenta muy fuerte por la pinche pandemia”, contó el actor en entrevista con el programa Hoy.

Arturo confesó entonces que en el momento en el que su esposa señaló su ausencia, derivada de la crisis que enfrentó el actor, se decidió a pedir un descanso de la relación: “Me sentí agredido y dije ‘no, chao. No quiero saber nada de nadie’ y me quité. Hoy me doy cuenta de que pudo ser una reacción impulsiva y estoy tratando de ajustar esas cosas”.

Arturo Peniche aseguró que "primero debe conquistarse a sí mismo" (Foto: Instagram@arturopenicheof)

Además de aclarar ahora la situación con su esposa, quien mantiene un bajo perfil ante los medios de comunicación, Peniche destacó que continúa en pie la demanda que interpuso Sharis Cid en contra de la revista TV Notas, publicación que aseguró que el actor sostenía un romance con la actriz, quien es su consuegra.

“Eso te lo tiene que decir mi abogado, todo eso sigue, yo no voy a detener nada en mi vida, todo sigue su curso”, expresó el papá de Brandon Peniche, quien no fue cuestionado por la controversia en la que se vio envuelto su hijo cuando el pasado 5 de junio lanzó mensajes proselitistas a través de sus redes sociales en favor del Partido Verde Ecologista de México (PVM).

Al respecto de Sharis, quien perdió a su esposo en octubre de 2018 derivado de un violento encuentro en San Miguel de Allende, Peniche prefirió no opinar sobre la actriz, quien ya presentó en las redes sociales a su nueva pareja.

Según una revista, a la esposa de Arturo Peniche le molestó su cercanía con Sharis Cid (IG: arturopenicheof / shariscid)

“Ni siquiera sabía que tenía pareja me enteré del Día del padre y la felicito. Yo no voy a hablar de mi consuegra. Lo único que sí te digo es que soy un hombre pro, voy en una buena propuesta a la vida. Voy en una forma de caminar Más firme, más concreta, más yo, más Arturo” dijo el actor entusiasmado.

También fue cuestionado acerca de un rumor que lo vincula sentimentalmente con la madre de la famosa influencer Yuya, pues en redes sociales se habló de una cercanía entre Peniche y la señora Salas.

“La mamá de Yuya es hermana de un amigo mío, de Gabriel Salas, y quiero a toda la familia, el papá es una agasajo, Yuya es una chulada de niña yo quiero mucho a la familia Salas, olvídate de eso” sentenció el actor de 59 años.

SEGUIR LEYENDO: