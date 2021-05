“Fue como un secuestro”: Tatiana relató su tormentoso matrimonio con Andrés Puentes

La tan querida Tatiana, mejor conocida como “la reina de los niños”, contó sobre su matrimonio con Andrés Puentes, el cual fue parte de una época turbia en su vida, debido a toda la violencia tanto física como psicológica que le infringió su ex marido.

Fue durante el programa de Gustavo Adolfo Infante, cuando la cantante narró todo lo que ocurrió durante más de 10 años en los que se mantuvo junto al empresario.

“Me contrata primero a los 16 años a través de Ariana, la cantante, y desde ahí me echó el ojo. Él totalmente diferente a como lo conocí dos años [...] A los 18 me vuelve a contratar, había bajado de peso, se había operado los ojos, se había tuneado... 13 años mayor que yo, con dos matrimonios y dos hijos anteriores”, dijo Tatiana.

Asimismo, recordó que Puentes se volvió muy amigo de su mamá y añadió que en un principio fue “encantador”, pero después se tornó “un infierno” el estar con él.

Para ejemplificar algunos eventos que en un principio no tomó como alertas, la cantante rememoró el primer pleito con su ex esposo. Señaló que fue en un concierto de Lucero, cuando ella se encontró con Roberto Mateos y lo saludó a la distancia. Posterior a esto, su pareja se molestó y se peleó con el hombre que la había saludado, por lo que ella decidió intervenir.

“(Le dijo Tatiana) ‘No, ¿por qué le pegas? Me saludó' a lo que él le respondió: ‘Ah, lo defiendes’ y comenzó a insultar a la cantante: ‘claro, te lo echaste’”.

Ante dicha situación, “la reina de los niños” intentó retirarse del lugar, pero Andrés Puentes ordenó a sus colaboradores que no la dejaran ir y que no le permitieran abordar un taxi. Por lo que ella y sus acompañantes tuvieron que irse a pie, para posteriormente tomar un vehículo a escondidas.

Así, tras dos años de noviazgo, en 1990 la pareja decidió casarse. En este sentido, Tatiana comentó que Andrés era un “celoso enfermizo” y que el momento cuando le propuso matrimonio fue una manipulación, porque lo hizo frente a todos sus amigos y eso no le dejó mucha opción para negarse.

Tatiana señaló que su ex esposo abusaba sexualmente de ella y en 1993 la embarazó de su hija Casandra.

Me embarazó, nace Casandra y me vetan de todos lados porque el se autoproclama mi representante. Me hizo pelearme con mi mamá y la manipulación era tal que yo no aguantaba ni el olor de mi mamá.