Por misógino y machista, Tatiana apoyaría una ley que pusiera un alto al reggaetón

El reggaetón es un género que en los últimos años ha estado en boca de todos y para muestra de ello tenemos a la cantante Tatiana, quien decidió arremeter contra el género y asegurar que sus letras promueven la misoginia.

En una entrevista retomada por el programa “Sale el Sol” de Imagen Televisión se aprecia a la “Reina de todos los niños” decir que ella apoyaría una ley que le pusiera un alto al reggaetón en algunos aspectos de la industria.

La legendaria artista dijo que el reggaetón lo están poniendo en muchas partes, todo el tiempo. “Si me gustaría una ley. De repente estás en un restaurante y no tienes que estar viendo algo que no debe tu familia, escuchando una letras misógina”.

A pesar de que la interprete se dijo a favor de la libertad de expresión, para ella promover la misoginia y el maltrato es ilegal.

“Es ilegal no se debería de poner. Ahora, si lo quieren poner en redes sociales pues eso está abierto pero en radio, prensa y televisión sí tiene que haber una regulación y una censura”, declaró ante la prensa.

El pasado 30 de mayo Tatiana regresó a los escenarios junto a Patylu con un autoconcierto en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

REVELA CÓMO FUE SU MATRIMONIO

Fue durante el programa de Gustavo Adolfo Infante, cuando la cantante narró todo lo que ocurrió durante más de 10 años en los que se mantuvo junto al empresario.

“Me contrata primero a los 16 años a través de Ariana, la cantante, y desde ahí me echó el ojo. Él totalmente diferente a como lo conocí dos años [...] A los 18 me vuelve a contratar, había bajado de peso, se había operado los ojos, se había tuneado... 13 años mayor que yo, con dos matrimonios y dos hijos anteriores”, dijo Tatiana.

Asimismo, recordó que Puentes se volvió muy amigo de su mamá y añadió que en un principio fue “encantador”, pero después se tornó “un infierno” el estar con él.

Para ejemplificar algunos eventos que en un principio no tomó como alertas, la cantante rememoró el primer pleito con su ex esposo. Señaló que fue en un concierto de Lucero, cuando ella se encontró con Roberto Mateos y lo saludó a la distancia. Posterior a esto, su pareja se molestó y se peleó con el hombre que la había saludado, por lo que ella decidió intervenir.

“(Le dijo Tatiana) ‘No, ¿por qué le pegas? Me saludó’ a lo que él le respondió: ‘Ah, lo defiendes’ y comenzó a insultar a la cantante: ‘claro, te lo echaste’”.

Ante dicha situación, “la reina de los niños” intentó retirarse del lugar, pero Andrés Puentes ordenó a sus colaboradores que no la dejaran ir y que no le permitieran abordar un taxi. Por lo que ella y sus acompañantes tuvieron que irse a pie, para posteriormente tomar un vehículo a escondidas.

Así, tras dos años de noviazgo, en 1990 la pareja decidió casarse. En este sentido, Tatiana comentó que Andrés era un “celoso enfermizo” y que el momento cuando le propuso matrimonio fue una manipulación, porque lo hizo frente a todos sus amigos y eso no le dejó mucha opción para negarse.

Tatiana señaló que su ex esposo abusaba sexualmente de ella y en 1993 la embarazó de su hija Casandra.

La cantante infantil dijo que después de su segunda cesárea intentó huir con una prima y sus hijos a Monterrey, sin embargo, cuando estaba a punto de llegar al aeropuerto, Puentes se enteró y llamó para amenazarla.

Fue a partir de ahí cuando empezó a hacerse pública la situación en la que se encontraba Tatiana y por lo cual posteriormente pudo separarse definitivamente del hombre que la violentó.

“Es una culpabilidad espantosa y sí necesitas tomar terapia, porque he leído muchos libros en los que te dicen que tú eres la víctima de un huracán y no te puedes culpar, pero hacen tanto daño emocionalmente que dices por mi culpa le pasó esto a esta persona, por mi culpa quiso meter al bote a mi hermano, por mi culpa le dio un infarto a mi mamá (...) es como un pulpo con tentáculos del mal. Yo lo catalogo como un secuestro emocional, físico, económico”, externó.

