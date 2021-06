Natalia Téllez contó con qué mujer intentó una relación sentimental

Natalia Téllez es asidua a contar detalles de su vida privada (Foto: Instagram @natalia_tellez)

Fiel a su personalidad desinhibida, la conductora Natalia Téllez reveló un pasaje de su vida cuando intentó otras posibilidades en el amor. Y es que a presentadora de Netas divinas contó en ese espacio que hace algunos años atrás se planteó la posibilidad de intentar una relación sentimental con una mujer.

Transparente con su vida privada como suele ser, la también locutora de radio contó a sus compañeras de emisión, Daniela Magún, Consuelo Duval y Paola Rojas, que esta relación se dio luego de haber terminado su unión con un novio, a quien en verdad amaba.

Al conocer a otros chicos en plan de cita, la conductora llegaba a aburrirse con ellos, por lo que pasó por su mente otra posibilidad que se concretó en su cabina de radio.

“Yo intenté salir con mujeres lo intenté cuando terminé con un novio del que estaba muy enamorada. Yo salía con muchachos y me quedaba dormida en las citas, no importaba si era guapo o estaba buenote”

La conductora recién terminó su participación en la telenovela "Te acuerdas de mí" (Foto: Instagram @natalia_tellez)

Reveló entonces cómo sucedió la propuesta: “Entonces a la cuarta vez que me pasó eso (quedarse dormida en las citas con hombres) yo tenía un programa de radio y se lo conté a una chava sexóloga muy bonita que iba al programa, y le dije ‘es que me quedo dormida cuando voy a las citas, a lo mejor soy bisexual”.

Téllez llegó a esta conclusión porque no negaba su atracción hacia los hombres, y no descartaba sentirla también por las mujeres: “Porque me quedaba claro que me gustaban los hombres. La chava rápidamente me dijo ‘pues dame tu teléfono y salgamos…’. Yo la vi y dije ‘pues va, salgamos era en mi cabeza como yo toda una femme fatal, miembro honoraria de las lesbianas. Dije, si Arte (Artemisa, su hermana), pudo, yo por qué no podría”, contó entre risas.

Finalmente Natalia reveló que no sintió química con la joven sexóloga, por lo que la relación no prosperó. Y fue así cómo la ex novia de Chumel Torres le contó el episodio a su hermana, la poeta Artemisa Téllez, y a su padre.

Téllez también contó su reticencia a convertirse en madre (Foto: Instagram @natalia_tellez)

“Salí con la chava, me dio unos besos y como que el olor o algo (no dio química)…, yo llevé a amigos a la cita y fue de ‘vámonos y pues vámonos todos’. Entonces dije ‘acepta que no’, y de entrada yo le dije a mi hermana y a mi papá ‘Artemisa, quiero que consideres que puede que soy lesbiana’, se han reído de mí…”

Hace una semanas, Natalia reveló las dos razones por las que no sería madre y los dos motivos por los que podría abrirle la puerta a la maternidad.

La conductora más joven del late night show, y la única que no ha procreado hijos, fue cuestionada por los motivos que mantienen su decisión de no embarazarse. “Es que es muy fuerte y a lo mejor estoy muy mal, pero me daría mucho miedo tener hijas mujeres en un México como está, a pesar de todo el esfuerzo y el trabajo me da pavor, y también me da pavor ser una mala mamá y cagar la vida de gente inocente con mis tonterías”, argumentó la también actriz.

También afirmó que no ha tomado la decisión porque le gustaría mejorar aspectos de ella para brindarle lo mejor a un futuro hijo. “Creo que sí necesitaría leer mucho más y conectar mucho más, y trabajar cosas mías”.

Natalia aseguró que sus familiares no podían creer su confesión (Foto: Instagram)

Téllez comentó que la razón por la que sí tendría un bebé es porque ha conocido a otras mamás, y que han logrado cambiar su punto de vista.

“El haber conocido mamás que admiro, con las que he trabajado y que las veo, como que de repente mi idea de mamá, no sé si por mi familia o por mi escuela de monjas, yo decía ‘no quiero ser esa mamá en una Van (camioneta), juzgando u odiando’. No sé si mi idea de mamás... era porque perdí a la mía y me daba miedo, y después tuve la oportunidad de trabajar con mujeres que admiro profundamente y que son mamás y dije ‘no está mal’”, compartió Natalia.

