Chiquis Rivera habló de los conflictos por la herencia de Jenni y cómo es su relación con su abuela

Por primera vez, Chiquis habló sobre el pleito familiar que tiene disgustados a sus hermanos y a sus tíos Fotografía sin fecha cedida por Chiquis Rivera que muestra la cantautora, escritora y empresaria Chiquis Rivera. EFE/ Chiquis Rivera

En medio de la disputa por lo bienes que dejó Jenni Rivera, su hija mayor Chiquis Rivera trató de calmar las aguas asegurando que mantiene una buena relación con toda su familia, es especial con su hermana Jacqie Rivera, quien se presume será la nueva albacea de la herencia de su madre.

Durante la semana se hizo pública una entrevista de Johnny López, hijo menor de la ”Diva de la Banda”, para el programa El Gordo y la flaca, en donde aclaró que él fue el responsable en solicitar una auditoria a Jenni Rivera Enterprises en principios de abril, con el fin de conocer su estado financiero y el manejo del dinero que estuvo bajo el mando de su tía Rosie Rivera.

Los dimes y diretes entre los integrantes de la familia Rivera han acaparado la atención del público, pues tanto sus entrevistas, publicaciones y sus “en vivo”, sólo han hecho sobresalir los profundo problemas familiares que tienen. Al respecto, Chiquis Rivera trató de no profundizar en el tema y sólo se limitó a decir que su relación familiar es buena y siempre los va a apoyar en todo.

Suelta la Sopa

“Me encantaría, yo la verdad apoyo mucho a mi familia, los quiero mucho”, respondió la cantante cuando un reportero le preguntó si una carnita asada ayudaría a disolver las disputas.

En el video que fue tomado por el programa Suelta la sopa, la intérprete de Esa no soy yo declaró que no necesita hacer uso de los medios de comunicación para mandarle mensajes a su hermana Jacqie, pues ella le habla constantemente para saber cómo se encuentra y hacerle saber el aprecio que le tiene.

“Yo le digo todos los días, acabo de hablar con ella. Ella sabe que la amo, que la apoyo, que estoy aquí, que quiero lo mejor para ella”, dijo, pues hace unos días Jacqie compartió un video en donde pidió, entre lágrimas, oraciones para que su familia no se desintegre.

De acuerdo con las declaraciones de Johnny, su hermana Jacqie será la nueva albacea de la herencia que dejó Jenny Rivera (Foto: @jacqierivera/ Instagram)

De acuerdo con las declaraciones de su hermano menor, los cinco hijos de Jenni Rivera se reunieron para elegir a Jacqie como la nueva albacea de sus bienes. Sin embargo, momentos más tarde, su tío Juan Rivera reveló en un “live” que la decisión no fue de ellos, sino que veía estipulada dentro del testamento de la “Diva de la Banda”.

Esta situación ha colocado a Jacqie en el ojo del huracán, pues además de que ahora tiene que aprender a manejar los recursos de JRE, es la intermediaria en el pleito que tienen sus hermanos con sus tíos Juan y Rosie.

Por otro lado, Chiquis Rivera habló sobre cómo es la actual relación que tiene con su abuela Doña Rosa Rivera después de que el pasado fin de semana trascendió que dejó de seguir su cuenta de Instagram. La ex esposa de Lorenzo Méndez dejó entrever que si están disgustadas pero que mantienen la comunicación.

Después de que se difundió la auditoria, Doña Rosa compartió un video en donde se posicionó de lado de sus hijos (foto: Instagram/@senora_rosa)

“Platicamos hace un par de días y hay cosas que tenemos que platicar entre familia pero estamos bien”, comentó.

En la plática uno otro de los reporteros le preguntó si su abuela, quien tiene un canal en donde comparte recetas de comida, le sigue enviando alimentos, a lo que Chiquis respondió riendo: “No me ha mandado, pero haber si me manda”.

Chiquis Rivera fue entrevistada mientras se encontraba en la inauguración del restaurante de su supuesta nueva pareja sentimental, el fotógrafo Emilio Sánchez. La cantante de 35 años dijo que se encontraba apoyando a “un amigo”, mientras que el empresario dejó en claro que sí tiene un romance con la hija mayor de Jenni Rivera: “Aprecio mucho lo que hace por mí, es mi chica”.

SEGUIRLEYENDO: