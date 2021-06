Tundieron en redes a Poncho De Nigris por casi ahogar a su mamá tras empujarla al agua

Poncho denigris lanza al agua a su mamá (video: TikTok @ponchodenigris)

Poncho de Nigris se encontró nuevamente envuelto en polémica tras subir un controversial TikTok en donde le hizo una broma a su mamá y la empujó fuertemente a una alberca.

En el breve video puede observarse al actor decirle a su mamá que se meta a la parte onda de la alberca porque sí sabe nadar, no obstante, ante la negativa de su progenitora, de Nigris decidió tomar justicia por su propia mano y empujarla.

Ante esto a su mamá le costó trabajo salir del agua, pero cuando ya no hubo peligro, todos comenzaron a reír entre sí.

“Se está ahogando, ¿Qué pasó, mamá? no que muy jovencita”, le dijo entre risas el artista. A lo que ella respondió: “Se me olvidó como nadar, est*pido”.

Ante esta situación, los usuarios no tardaron en reaccionar y, aunque algunos se burlaron de la situación, hubo otros que no estuvieron de acuerdo con la broma que le jugó De Nigris a su mamá.

“No seas grosero con tu mami, cuídala mucho”, escribió @rossyhdz76; mientras que otros mencionaron en forma satírica que se parecía a Bárbara de Regil por la forma en la que trataba a su madre.

Cabe recordar que a finales del año pasado, de Nigris dio a conocer que se había contagiado de COVID-19 y confesó que no la estaba pasando nada bien.

“Nos tumbó, se puso buena la cosa. Aquí en la casa hay una carga viral muy fuerte, los niños como si nada”, comentó sobre sus hijos.

Fue entonces cuando dio detalles de lo que él está viviendo con la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

“A mí sí me está cargando el payaso, sí me está pegando fuerte. La temperatura te mata”, comentó Poncho sobre su estado de salud.

Añadió que el tema de la frecuencia cardiaca ha sido complicado, pues incluso acostado tenía entre 85 y 90.

Pese a los fuertes síntomas de la enfermedad, Poncho se mostró positivo y aseguró que la mente es clave en la lucha contra el COVID-19.

“Tres días más y salimos. La mente como quiera le gana al bicho 1-0. Si te paniqueas te caes”.

“Si te paniqueas pierdes la frecuencia, crees que ya te estás muriendo”, señaló.

Lo importante es que “aguantes y aguantes. Te duelen todos los músculos, todas las articulaciones”.

Al final de sus historias en la red social, Poncho pidió a sus seguidores que se cuiden y advirtió: “está fuerte el put*zo si te pega con síntomas”.

También mostró un pequeño clip en compañía de su hijo, en donde dejó ver que el pequeño se encuentra muy bien (pues es asintomático).

Ya desde el pasado 10 de diciembre Poncho había comentado que el virus le estaba pegando fuerte.

“Sí tenemos COVID. Salió positiva Marcela, salí positivo hoy, Isabel y Ponchito salieron positivos y las dos personas que trabajan con nosotros en casa”, dijo en una transmisión en Instagram en la que estuvo acompañado de Marcela Mistral, su esposa.

“Siento como si me hubiera atropellado un carro. Tengo tres días tumbado. No está fácil, sí está fuerte. A mí me está dando fuerte y eso que soy deportista y me cuido. Estoy luchando contra el bicho, lo voy a derrotar, estoy seguro. Estoy hasta enojado, tengo coraje porque te quiere matar esta cagad*. Le vamos a echar todas las ganas para salvar a toda la familia”, explicó.

