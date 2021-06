Abe Jr: el lazo que une a Paul McCartney con Johnny Laboriel

Johnny Laboriel y Paul McCartney (Foto: Cuartoscuro)

En México hay talento musical hasta por debajo de las piedras, y cada vez son más los proyectos que salen a flote con interesantes propuestas; sin embargo, hubo pioneros en esto del rocanrol, a quienes se les debe reconocer su lucha por la apertura de oportunidades a la juventud rebelde.

Tal es el caso de los Laboriel, encabezados por el mítico Johnny, vocalista de Los Rebeldes del Rock, quien perteneció siempre a una familia que logró hacer de la música su estilo de vida.

La historia de la dinastía Laboriel comienza en la ciudad de México, cuando su padre, Juan José Laboriel, inmigrante hondureño le enseña a sus hijos a tocar diversos instrumentos. En el caso de Abe, fue la guitarra, de acuerdo con la revista Berklee Today Summer 2008.

Abraham Laboriel, hermano de Johnny, es uno de los mejores bajistas del mundo, de hecho, el número 42 en el top 100 de los más grandes en la historia de acuerdo con la revista Player.

Abraham Laboriel, en una fotografía subida por su hijo a las redes sociales (Foto: Twitter / @ogabejr)

Laboriel Sr. se graduó de la prestigiada escuela de Berklee en 1972 con una licenciatura en composición. Gracias a tu talento, entrega y pasión, logró llegar hasta los créditos de discos de Stevie Wonder, Michael Jackson, Dolly Parton y Madonna.

De hecho, su primer instrumentos en Barklee fue una guitarra, pero al poco tiempo se cambió al descubrir que tenía increíbles aptitudes con las cuatro cuerdas de nailon entre sus dedos.

Inmediatamente después de graduarse arribó a Los Ángeles, en California, para comenzar a grabar sesiones en el estudio que le permitieron proyectar su música, ideas e ideales en el arte de otros artistas, a quienes les fascinaba el trabajo.

Entre los álbumes donde participó destacan los de Larry Carlton, Ron Kenoly, Don Moen, Leonard Cohen, Dolly Parton, Barry Manilow, Aretha Franklin, Olivia Newton-John, Joe Cocker, Ziggy Marley, entre otros.

Abraham Laboriel Sr y Abraham Laboriel Jr con Camino (Foto: Twitter / @ogabejr)

Abe Laboriel, hijo de Abraham es uno de los bateristas más reconocidos en el mundo del jazz y del rock n roll. Él también fue a Berklee, donde ya los reconocen como una poderosa dinastía musical.

Abraham Laboriel Jr fue parte de la generación de 1993, donde desarrolló a la perfección su talento heredado en el bajo, pero también fue entrenado como un prodigioso cantante, aunque finalmente se decantó por la batería.

Aunque destacó en proyectos como Duran Duran, Ednita Nazario, Ringo Starr, Fishbone, Ricky Martin, Shakira, Lady Gaga, entre muchos otros, ha estado al frente de las percusiones en los discos, sesiones y conciertos de Sir Paul McCartney.

Driving Rain fue el primer disco del ex Beatle donde apareció, para luego seguirse con Back in the US, Back In The World, Chaon and Creation In The Backyard, Memory Almost Full, Amoeba’s Secret, Good Evening NYC, Live In Los Angeles, Kisses On The Bottom, New, Egypt Statios y finalmente McCartney III.

Por último, está Mateo Laboriel, hermano de Abe Jr e hijo de Abraham, quien luego de estudiar antropología un par de años, decidió salir y entrar a Berklee para especializarse en Producción Musical e Ingeniería de Audio (MP&E) por sus siglas en inglés.

Además de producir varios discos, también ha destacado ampliamente en la creación de las bandas sonoras de distintas películas hollywoodenses, tal es el caso de “El mundo mágico de Terabithia”, “La propuesta”, “Sospechas Mortales”, entre otras.

Abraham Laboriel Jr (Foto: Twitter / @ogaberjr)

Y ahora el querido Johnny Laboriel, a quien todos conocen, pero sólo unos pocos pudieron admirarlo en plena gozadera del rock n roll, pues lamentablemente murió en 2013 por cáncer.

Johnny fue realmente destacado en la voz, y pese a no tener estudios musicales, logró entrar al mundo del rock en México desde muy temprana edad, cuando formó una primera banda de nombre “Los Traviesos”.

Ese pequeño experimento funcionó para forjar a esos pequeños en el mundo de la música, de los artistas, de la fama y el reconocimiento; tras la experiencia, Johnny vagó por concursos, hasta que en uno de tantos fue invitado a Los Reyes del Rock, quienes más tarde cambiaron su nombre a Los Rebeldes del Rock.

Johnny Laboriel tenía tanta popularidad por su interpretación de “Melodía de amor”, “Hiedra venenosa” o “Cuando Florezcan los Manzanos” que le pidieron volverse una reconocida estrella solista como sus compinches César Costa o Enrique Guzmán.

Siguió, pues en la línea rocanrolera con varios discos, sencillos y apariciones en la televisión mexicana, así como colaboraciones con artistas de otras generaciones, hasta que el cáncer nos lo arrebató.

Johnny Laboriel FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Tal vez menos famosas, pero igual de talentosas, fueron las hermanas de Johnny: Francis y Ella, quienes tuvieron desenlaces menos fortuitos en la contracultura mexicana.

Ella debutó con un trio llamado “Las Yolis”, donde interpretaba Twist, pero duró poco el gusto y tras la separación, se dedicó a interpretar soul con cierto reconocimiento fuera de su país, principalmente en los EEUU.

Lamentablemente quisieron amoldarla desde las casas productoras a los ritmos que estaban aparentemente de moda, por lo que decidió dejar la música e hizo algunos papeles como actriz.

Por su parte, Fanny se integró a la banda de su hermano mayor “Los Traviesos”, pero tras la separación, siguió con su hermano Abraham en “Los Lollypops”, aunque se dedicó después a la vida en familia, aunque volvió por una temporada corta para hacer telenovelas de fama nacional, y finalmente murió en 2008.

