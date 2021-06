Murió Eric Sorzano “El Grave”, reconocido rapero mexicano, víctima de cáncer

(Fotos: Instagram /Untelevised Media/ V.Santos

La tarde de este martes 22 de junio se dio a conocer la muerte del rapero mexicano Eric Sorzano, mejor conocido como “El Grave”, apodo con el que fue reconocido en los circuitos de batallas de freestyle.

Por otro lado, colegas y amigos informaron que “El Grave”, luego de años luchando, perdió la batalla contra el cáncer.

“Con un inmenso dolor les comunicamos sobre el lamentable fallecimiento de nuestro hermano y amigo Eric, mejor conocido como Gravedad. El Grave fue uno de los pioneros del rap mexicano: originario de Aguascalientes, fundador del colectivo Never Die, cofundador de la liga de batallas SPIT MX y colaborador en proyectos como Vox Populi y Svnto Pecvdo”, escribió su crew a través de redes sociales.

“Hace unos minutos se confirmo que el rapero ha perdido la batalla contra el cáncer. Esto se ha dado a conocer por medio de las cuentas de algunos artistas del medio cercanos a él. Hasta pronto le decimos a uno de los raperos mas completos del rap en México, esperando pronta resignación a sus seres queridos”, difundió el sitio MIC, especializado en hip hop.

Hoy se termina su existencia en el mundo terrenal, pero comienza la leyenda de “Gravedad”. El rapero originario de Aguascalientes poco a poco se fue haciendo de un nombre en la escena musical underground.

Eric Sorzano protagonizó batallas de rap con personajes como Proof y Tkilla, y aunque nunca saltó a la escena musical comercial pudo colaborar con el reconocido cantante “Alemán”. Además, en su carrera también hubo escándalos, ya compitió en un freestyle contra “Muelas de Gallo”, integrante de la Banda Bastón.

En 2014 lanzó su disco titulado “Código de Barras” y colaboró con artistas como Juan Zárate y Silver Steph.

En 2019, “Gravedad” tuvo que tomar una pausa en su carrera para tratarse luego de ser diagnosticado de cáncer, cuando su nombre comenzaba a ser un referente obligado como cypher mexicano en la escena rap y hip-hop

“Mi salud está en un punto critico; mucho de lo que suceda en estos meses de tratamientos determinará el tiempo que me queda en esta realidad hermosa llamada VIDA. Tal vez un día, Dios me conceda la oportunidad de regresar a los escenarios, a las batallas y a los estudios. Por lo pronto, les agradezco a todos el apoyo durante estos largos años y sólo les pido que me manden la mera vibra para sanar mi cuerpo. One Love de parte de su homie Eric Levi”, escribió en su momento “El Grave” en su perfil de Facebook.

