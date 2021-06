Los 26 años de Danna Paola: la estrella que sobrevivió al bullying y alcanzó el éxito

Danna Paola lleva más de 20 años de carrera, lo que la ha vuelto una de las mujeres más exitosas en los últimos años. (Foto: Instagram / @dannapaola)

Danna Paola, una de las artistas más reconocidas de México festeja sus veintiséis años este miércoles. La protagonista de la famosa serie Élite comenzó se carrera a los cuatro años, y desde entonces no ha parado de estar bajo los reflectores.

Danna Paola Rivera Munguía nació en la Ciudad de México el 23 de junio de 1995. Su padre es el cantante Juan José Rivera, quien fue integrante del Grupo Ciclón, a lado de Sergio Andrade, mientras que su madre es Patricia Munguía. Danna tiene una hermana mayor llamada Vania.

En varias ocasiones, la actriz ha declarado que desde que era niña quería ser artista. Es por ello que, apenas a los cuatro años, Danna Paola apareció en televisión por primera vez en el programa Plaza Sésamo en 1999.

La primera vez que Danna Paola actuó en una novela fue a los seis años. (Foto: captura de pantalla de Instagram/@dannapaola)

La primer novela en la que Danna Paola actuó formalmente fue Rayito de Luz en el 2000, a lado de Alejandro Speitzer y Delia Casanova. Sin embargo, el éxito que la catapultó con apenas seis años de edad en el mundo del entretenimiento mexicano fue la novela María Belén, a lado de Nora Salinas, Rene Lavan, Maya Mishalska, Harry Geithner y Xavier Marc.

El éxito que ha tenido a lo largo de su carrera no la ha alejado de polémicas que han marcado fuertemente su camino por la actuación.

Atrévete a soñar, patito feo en la vida real

Una de las novelas más icónicas que Danna Paola protagonizó fue Atrévete a soñar, la versión mexicana de la serie argentina Patito Feo. A lado de Eleazar Gómez, Violeta Isfel, Vanessa Guzmán y René Strickler, Danna interpretó el personaje principal, “Patricia ‘Patito’ Peralta Castro”.

Yordi Rosado / Youtube

La novela fue un éxito rotundo, que resultó en una gira musical en 2009, una gran cantidad de productos con la imagen y hasta un videojuego inspirado en Atrévete a soñar. Gracias a su actuación, ganó el premio TVyNovelas como Premio Promesa y Mejor actriz juvenil.

Sin embargo, tanta Danna Paola como Violeta Isfel confirmaron que, a pesar de todo, fue una época muy desgastante para todo el elenco.

“A mí me hicieron mucho bullying, viví cosas muy feas, dentro de la novela y también en los pocos años que fui a la escuela”, confirmó la intérprete de Oye Pablo durante una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado. Incluso se consideró como “un patito feo” antes de protagonizar la novela.

Danna Paola protagonizó "Atrévete a soñar" en 2009. (Foto: @_atrevteasonar_/ Instagram)

La famosa protagonista de Amy, la niña de la mochila azul compartió que era molestada en la escuela por su físico, lo que hizo que se volviera muy rebelde.

“Me tocó una Danna adolescente, así que como buena adolescente, con hormonas a tope, de pronto estaba de buenas y de pronto muy saturada, pero no era con nosotros”, confirmó Violeta Isfel para Venga la Alegría.

Relación con Eleazar Gómez

Después de conocerse en Atrévete a soñar, Danna Paola comenzó una relación amorosa con Eleazar Gómez, lo que generó una gran polémica debido a que ella tenía 15 y él 25 años.

La relación duró varios años, pero hasta hace poco se destapó que estuvo llena de celos, jaloneos e insultos de parte del modelo. Cuando terminaron las grabaciones de Atrévete a soñar, Danna comenzó a actuar en una obra de teatro titulada Wicked, en donde Eleazar sospechaba que Danna tenía un amante, por lo que este dejó ver su lado más violento.

Danna Paola y Eleazar Gómez sostuvieron una relación de seis años. (Foto: Instagram @dannapaola / @eleazargomez333)

Debido a esto, la revista TVNotas reportó que fue testigo de una fuerte pelea entre ambos en una plaza comercial, ya que supuestamente el actor de Miss XV descubrió mensajes de la cantante con uno de sus compañeros de Wicked.

Según la revista, el actor no dejaba de gritarle “Eres una pinche puta” y “Perra”, mientras que ella solamente le respondió “Y tú un maricón”.

En 2015, la pareja rompió en medio de diversos rumores después de seis años de relación. Las primeras versiones afirmaban que la causa principal fueron las múltiples infidelidades de Eleazar, además la personalidad posesiva y extremadamente celosa del actor. Pero fue una amiga de Danna Paola quien reveló que el motivo principal fueron actos violentos que Gómez habría ejercido contra la cantante.

Eleazar Gómez fue denunciado por violencia en pareja. (Foto: Archivo)

Cuando Eleazar Gómez fue sometido a un proceso legal por golpear a la modelo Tefi Valenzuela, Danna no hizo declaraciones directamente sobre el tema, pero sí se posicionó en contra del machismo y la violencia entre pareja.

Romance con David Chocarro

En 2016, Danna Paola estelarizó la telenovela dramática La Doña, protagonizada por Aracely Arámbula, Carlos Ponce, David Zepeda y el actor argentino David Chocarro.

Danna Paola mantuvo un romance con David Chocarro. (EE. UU). EFE/Alicia Civita/Archivo

Según la revista TVNotas, el actor de 37 años y Danna se conocieron en el set de la novela de Telemundo, y debido a la convivencia diaria, ambos decidieron comenzar un romance. Sin embargo, el actor se encontraba casado con la también actriz Carolina Laursen.

“Su amistad fue creciendo porque a diario convivían en los foros. Danna desde un principio sabía que David estaba casado, y él le decía que tenía problemas con su esposa…”, afirmó la publicación. A pesar de todo, según los rumores, el productor terminó por abandonar a la actriz, por lo que cayó en una fuerte depresión.

Al respecto, la actriz sólo hizo una sola declaración: “No fundamentos, no hay nada de que hablar y solamente puedo decir que estoy feliz”, fueron las palabras que compartió para el medio Mezcal TV.

“Lu”: el personaje que dividió al público en Élite

Danna Paola decidió dedicarse a su carrera como cantante y dejar la serie española 'Élite'. (Foto: @dannapaola/ Instagram)

En 2018, Netflix estrenó una producción española llamada Élite, en la que Danna Paola participó tres temporadas como “Lucrecia Montesinos”. Élite es la serie más importante de la carrera de la cantante, pues la catapultó como actriz de talla internacional.

Al interpretar a “Lu”, la primera villana que encarnó, la actitud soberbia y manipuladora encantó a algunos, pero generó gran desagrado en otros. Sin embargo, al final del día resultó en una gran actuación que solamente duró tres temporadas, pues para la cuarta entrega, la producción anunció la súbita ausencia de “Lucrecia”.

En varias ocasiones, Danna Paola contó que la razón por la cual dejó la exitosa serie fue porque quería enfocarse en su carrera musical, que dejó grandes éxitos como “Sola”, “No bailes sola” o “Sodio” y “TQYYA”, que se han vuelto canciones características del movimiento LGBTTTI+.

Danna Paola decidió retomar su carrera musical. (Foto: Twitter de Danna Paola)

La Academia: el escándalo a su llegada a TV Azteca

Uno de los momentos más polémicos de Danna Paola fue su participación como jueza en el reality show La Academia, pues sus respuestas ante los comentarios que hizo uno de los participantes, Gibrán, generaron gran controversia en redes sociales.

Ese día, Danna comenzó su crítica como cualquier otro, pero acentuó la amabilidad con la que le estaba hablando al concursante. De pronto, cambió su actitud y dijo: “Tú dime si así no soy culera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia”.

Danna Paola enfrentó a Gibrán, un integrante de "La Academia"

Ante la confusión de Gibrán, Danna Paola continuó con su comentario. “Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer”, le espetó.

La actitud que tomó ante Gibrán le valió no sólo fuertes críticas a través de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, sino que la revista TVNotas afirmó que su furia escaló hasta los ejecutivos de la televisora por cómo trataron el conflicto.

