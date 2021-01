“Nunca me vuelvo a callar”: el drástico cambio de Danna Paola tras su violenta relación con Eleazar Gómez

“Soy una mujer súper fuerte. Soy una mujer que ha sabido salir no sólamente de una sino de varias situaciones que he vivido, como lo he comentado, machistas y no es específico con uno”, contó la artista en el programa de espectáculos Ventaneando.

La cantante y actriz mexicana Danna Paola habló sobre cómo logró salir adelante después de la relación violenta que vivió con Eleazar “N” durante cinco años. La actriz contó qué después de 21 años de carrera ha aprendido a poner un alto a las situaciones que no le gustan.

“Soy una mujer súper fuerte. Soy una mujer que ha sabido salir no sólamente de una sino de varias situaciones que he vivido, como lo he comentado, machistas y no es específico con uno”, contó la artista en el programa de espectáculos Ventaneando.

La cantante añadió que el “amor propio” ha sido su mayor aliado para salir de múltiples relaciones “tóxicas” : “Yo creo que de los errores se aprende y al momento de juntarte, aliarte y, primero, hablar sobre el amor propio. Es algo que nos llega tarde, pero nos llega”.

“Sí se puede salir. Sí podemos alzar la voz, que no tengamos miedo. Al final, yo me he vuelto muy fuerte a raíz de las experiencias que he vivido. (...) Al final son 21 años de carrera que no han sido fáciles. Que han sido llenos de altas y bajas, experiencias buenas y malas. Por supuesto que muchísimo machismo en muchas situaciones que yo no me daba cuenta”, dijo la cantante.

Foto: Danna Paola / IG.

En la entrevista concedida con el programa de espectáculos, la estrella pop juvenil reconoció que ahora, después de muchas experiencias indeseables, ha logrado juntar el coraje para alzar la voz ante situaciones que no le gustan.

“Hoy en día tengo un detector muy heavy. Yo soy una persona con cero filtros y siempre hablo y digo y lo que no me gusta digo que no. Pero antes me daba mucho miedo, y creo que tiene que ver eso con el coraje que uno tiene adentro, que se va forjando. Las situaciones te van enseñando”, compartió la intérprete de Calla Tú.

“ A mí me hace sentir muy fuerte, muy empoderada y muy saludable hoy en día, el saber que tengo un foco rojo para cualquier tipo de situación en la que me vea envuelta. Pero eso nunca más. Nunca me vuelvo a callar. Nunca volverá a pasar, o a permitir este tipo de cosas en todas sus situaciones posibles ”, concluyó la artista.

Además, la cantante que recientemente estrenó nuevo material discográfico, aseguró que el arte, especialmente la música, la ha ayudado a salir adelante.

“Creo que hoy en día soy una mujer muy entregada, muy fuerte de todo lo que me ha pasado. Entonces, esa es mi manera de hablar. Porque creo que a través del arte es como a mi, Danna, me ayuda a drenar y me ayuda a poder ayudar a las demás, ¿no?”.

ARCHIVO - La cantante y actriz mexicana Danna Paola posa al llegar a los Spotify Awards en el Auditorio Nacional el 5 de marzo de 2020. Danna Paola lanzó su álbum “K.O.” el 14 de enero de 2021. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Danna finalizó la entrevista compartiendo que se siente sumamente feliz porque existan movimientos feministas que motiven a la gente a salir de relaciones tóxicas y recordó que hay muchos índices que existen en una relación insana; ya sea en una amistad, una relación entre parientes o, especialmente, entre pareja.

La cantante y actriz entabló una relación amorosa con el actor Eleazar “N” en 2010. En ese momento, Danna tenía 15 años y él 25 y trabajaban en la producción mexicana Atrévete a Soñar.

Aunque hubo una serie de rumores que apuntaban que Danna sufría maltrato por parte de Eleazar, fue hasta el 2013 que se filtró el video de ambos discutiendo en un cine de la Ciudad de México. En aquella ocasión, ambos se gritaron fuertemente y Danna terminó en llanto.

Actualmente y desde noviembre del 2020, el actor Eleazar “N” se encuentra detenido en el Reclusorio Norte, por agredir y tratar de estrangular a su exnovia, la modelo Stephanie Valenzuela.

