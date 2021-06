Productora de “Luis Miguel: La serie” aseguró que Martín Bello no ha respondido a su llamado

Martín Bello denunció que el actor mexicano se excedió en una escena de golpes (Foto: Archivo)

Este lunes 21 de junio el actor español Martín Bello, quien interpretó al “tío Tito” en Luis Miguel: La serie, dio a conocer que hace más de un año fue víctima de violencia física en el set de grabación del serial.

Aseguró que procederá legalmente contra Diego Boneta, protagonista del proyecto, luego de que éste lo agrediera durante las grabaciones de la exitosa serie, ocurridas en febrero de 2020.

Bello buscará una compensación económica por los gastos médicos derivados de las secuelas de sus lesiones que según mostró, le causaron hematomas en la zona del pecho, la espalda y contracturas.

Dichas dolencias fueron tan fuertes que el actor tuvo que ser trasladado al hospital en su momento. Así lo dijo para Sale el sol: “Ya en un momento no era interpretación, me estaba agrediendo de verdad. Es donde ahí yo me veo el pecho amoratado, me asustó. Hay muchos testigos de esto”.

Además el histrión manifestó que actualmente se encuentra tomando terapias para no perder la movilidad del brazo, pues lidia con el dolor crónico derivado de las lesiones que sufrió a manos de Boneta.

“(Recibí los golpes) durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, narró también para TVyNovelas.

Y es que Bello aseguró que la golpiza no estaba en el guion de la escena, sólo se trataría de un forcejeo moderado, razón por la cual no vio la necesidad de emplear a un doble, no obstante, al momento de grabar se asustó de ver a Boneta golpearlo “de verdad”.

“Cuando terminé la escena me fui a mi camper. Al quitarme la ropa, me vi los moretones, fui a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena y no daban crédito a lo que había pasado. Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió eso yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso”, añadió.

De acuerdo con el testimonio del actor, la producción de Netflix cubrió con algunos gastos de su tratamiento mientras se encontraba en México. No obstante, una vez que regresó a su país natal, no recibió compensación económica alguna.

“Tuve que acudir al médico porque estoy mal, tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar. Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones”.

Debido a las lesiones que recibió, el actor emprenderá un proceso legal en contra de Netflix, la casa productora de la serie y el actor Diego Boneta: “(Busco) que se haga justicia y que no le vuela a pasar esto a ningún actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale”.

La réplica de MGM

Ahora un portavoz de la productora Metro Goldwyn Mayer Studios Television, productora de la serie, buscó a Infobae México para dar a conocer la postura de la compañía en relación al caso. Menciona que ha sido el propio Bello quien no les ha respondido las iniciativas para compensarle económicamente su atención médica.

“Después de más de un año de lo sucedido, la producción fue informada que el señor Bello había estado buscando atención médica adicional. Ha habido varios intentos para facilitar el reembolso de cualquier cuidado recurrente, pero el señor Bello continúa sin responder ante dichas iniciativas”

Además, el vocero de la productora pidió difundir que Martín Bello recibió atención oportuna tras el incidente que ahora denuncia:

“La salud y seguridad de nuestros actores siempre han sido nuestra prioridad. Durante la recreación de una escena esencial en la serie, el señor Bello recibió asistencia tanto en los ensayos como en la filmación, por parte de un experto coordinador de stunts. Lamentablemente, y a pesar de contar con protecciones en la espalda y en los codos, el señor Bello se lastimó. Recibió atención médica inmediata y el adecuado seguimiento posterior”, aseguró el informante.

