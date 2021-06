Hijo de Alex McCluskey dijo que nunca permitió usar nombre de su padre para la serie de Luis Miguel

Alex McCluskey y Luis Miguel sostuvieron una buena y fuerte amistad (Foto: Twitter/@matiasmccluskey)

Matías McCluskey, hijo de Alex McCluskey, quien fue el representante de Luis Miguel por varios años, volvió a estallar en contra de la serie biográfica del “Sol” debido a que aseguró que no le pidieron permiso a su padre o a la familia de usar su nombre para realización de ésta y su imagen ha sido mal retratada.

Matías visitó el foro de Ventanenando para agregarse al grupo de personas que aseguran no haber autorizado que su nombre se utilizara para crear la bioserie de Luis Miguel y quejarse de no aprobar las acciones que realiza el personaje de Alex McCluskey, las cuales habrían hecho que el público tenga una imagen errónea de su padre.

El hijo compartió su molestia nuevamente, no sólo por las razones que lo había hecho anteriormente, sino porque aseguró que ya levantó una queja con Netflix contra los productores de la serie del intérprete de Ahora te puedes marchar.

Matías defendió que la imagen de su padre se manchó con la serie de Luis Miguel (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

“Principalmente lo que molesto es que nunca nos pidieron permiso [...] Terminada la primera temporada nos buscaron para ver qué nos había parecido la primera temporada y, bueno, ahí fue que hubo un pequeño acercamiento”, declaró Matías.

Agregó que en ese encuentro, su madre invitó a la producción a comer en su casa, por lo que ahí los asistentes se dieron cuenta de la verdadera cara del mánager gracias a algunas fotos que había colgadas, pues ni siquiera se había dado a la tarea de buscar en Internet cómo era Alex McCluskey.

Después de esa primera mala impresión, él y su madre intentaron hablarle a la producción acerca de Alex y su relación con Luis Miguel, esperando que la forma en que lo representaban en pantalla mejorara un poco para las siguientes temporadas y que la imagen de su padre no se vieran tan manchada, pero no sucedió así.

Cesar Santana interpreta al personaje que se llama Alex Mc Cluskey en la serie de Netflix (Foto: Netflix)

También compartió que le gustaría poder tener un momento a solas con el cantante para preguntarle: “¿Realmente es así, Micky, como lo estás contando?”, pues no comprende por qué teniendo tan buena relación con su padre aceptó que fuera retratado de esa forma.

Aseguró que su madre cayó en una profunda depresión al darse cuenta de que en la segunda temporada la situación continuó siendo la misma y los productores de Luis Miguel: la serie decidieron continuar haciendo que el personaje de McCluskey fuera prepotente y grosero con la gente que rodeaba al cantante.

Debido a que sus hermanos tampoco soportaron esta situación, decidieron intentar alertar a Netflix acerca de lo que sucedía y ahora sólo esperan por lo mejor. “Nosotros hicimos una notificación, enviamos una notificación a las oficinas de Netflix y ahora esperaremos a ver cómo se comportan”, reveló Matías.

Matías aseguró que Netflix ya recibió la notificación (Foto: Captura de pantalla/Ventanenado)

Lo que la familia de argentinos pretenden con esta acción legal es que se les pida una disculpa pública por usar el nombre del ex mánager de forma indebida y sin un consentimiento previo, además de una disculpa a ellos por el honor de McCluskey.

Anteriormente, en entrevista con Infobae, Matías recordó cómo era su padre, comportamiento que defendió en Ventanenado, nunca dejó de lado y es por ello que le indigna la forma en que fue presentado en la serie:

“Era un caballero en el vestir, el ser, el hablar. No nos dejaba decir ‘boludo’, ni jamás lo hubiera dicho. Tampoco fumaba, ni tomaba… Nada de eso. No era prepotente ni mafioso. Jamás le hubiera dicho a nadie: ‘Me voy a asegurar de que no trabajes nunca más en esta compañía’. Ese no era papá. No era un tipo ruin, ni capaz de amenazar a nadie. No sabés la cantidad de amigos y familiares que me llaman indignados por cómo lo muestran en la serie”.

SEGUIR LEYENDO: