Michelle Vieth volvió a ejecutar su primer bailable y recordó cuando vomitó en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Mariana Echeverría, Michelle Vieth, Lambda García y Silverio iniciaron la última semana de la competencia (Foto: @programa_hoy/Twitter)

La última semana de ”Las Estrellas bailan en Hoy” inició con el regreso de Galilea Montijo como conductora del reality show. En una cápsula, Macky González habló tras su eliminación: “Estoy muy contenta de como se dieron las cosas y que Memo me acompañó en esta recta final”, declaró la deportista.

Con calificaciones secretas, críticas y comentarios, Mariana Echeverría, Michelle Vieth, Lambda García y Silverio iniciaron la semana de la gran final presentando una recreación de la peor coreografía que bailaron en el show.

La primer pareja en presentarse este lunes fue la compuesta por Michelle Vieth y Silverio Rocchi. Antes de su participación, la producción recordó la primera vez que la actriz bailó Dancing Nigth Fever a lado de Emir Pabón, una coreografía disco que le ocasionó mareo y nauseas.

Durante esta semana, la calificaciones serán secretas (Captura: programa Hoy)

La nueva pareja seleccionó la misma canción para cerrar su presentación en la competencia antes de la gran final. Con vestuarios de lentejuelas plateadas que aludieron a la clásica bola disco, Michelle y Silverio trataron de reivindicar el primer baile de la actriz en la competencia.

“Son de mis parejas favoritas”, comentó Andrea Legarreta y completó diciendo que fue un género que no le favoreció a Silverio. Latin Lover compartió que si le gusto el baile por el notorio avance que tuvo Michelle Vieth.

Lolita Cortés los felicitó y atribuyó el mal desempeño de la pareja inicial a que no se acoplaron porque el cantante de Cañaveral sabía la coreografía pero no coordinaba con la actriz. “La manera en que se fue me pareció muy fea”, recordó “La Juez de Hierro”.

Michelle Vieth recordó el inesperado momento que vivió al terminar su primer bailable dentro de la competencia (Foto: @programahoy/Instagram)

Al respecto, Galilea Montijo y Andrea Legarreta le mandaron buenos deseos y fortaleza por la situación familiar que está atravesando el cantante por un choque que puso en peligro la vida de su esposa e hijo.

Al final, la actriz de 41 años comentó que le pareció que su presentación estuvo mejor ejecutada porque tuvo mas tiempo para practicar, ya tiene condición física y porque ya no está enferma. Cabe mencionar que Vieth se ausento de la competencia por unas semanas debido a problemas de salud.

Mariana Echeverría y Lambda García bailaron El apagón de la veracruzana Yuri, coreografía que fue fuertemente criticada y que en su momento los sentenció. Para ganar ánimo, la producción les enseñó un video que les mandó la intérprete de la canción deseándoles el triunfo.

“Ustedes dos me encantan”, comenzó la conductora de Hoy reconociendo que hubo una gran diferencia respecto a su presentación anterior aunque también se desfasaron.

Mariana Echeverría y Lambda García volvieron a cometer errores en su coreografía "El apagón" (Foto: @programa_hoy/Twitter)

El ex luchador bromeó recordando la crítica que les dio la primera vez que presentaron ese bailable, por lo que los bailarines se espantaron. Entre risas les dijo que se superaron: “En esta mejoraron un 90 por ciento”.

“Hoy los disfrutamos, si hubo algunos desfaces, no importaron”, externó “La Juez de Hierro” cuando dio su crítica. Aprovecho para reconocer el esfuerzo que hizo Mariana al integrarse al reality a meses de convertirse en mamá y halagó la figura de la presentadora, en especial, sus piernas.

Con gritos de fondo, Galilea Montijo, Legarreta y las personas del staff gritaron a coro “El segundo”, pidiendo que la presentadora de televisión comience a pensar en embarazarse otra vez.

Todos los participantes prepararon tres coreografías que se presentaran durante la semana final (Foto: @programa_hoy/Twitter)

Al final de los bailables de ambas parejas se acercaron al conductor Raúl Araiza quien, en compañía de una espiritista, hicieron dinámicas con los participantes para que los ángeles los guiaran en su camino hacia el final de la competencia. Todos abrieron un libro en una página al azar para descubrir una frase en respuesta a su pregunta secreta.

Al ser la última semana de “Las Estrellas bailan en Hoy”, todas las parejas prepararon tres coreografías diferentes siendo una de ellas la repetición de su peor bailable.

