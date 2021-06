“Estuvo terrible, parecía baile escolar”: Macky y Memo Corral fueron los eliminados de “Las Estrellas Bailan en Hoy”

(Foto: programa_hoy / Twitter)

La última gala y semifinal de “Las Estrellas Bailan en Hoy” estuvo plagada de sorpresas y emotivos momentos, principalmente luego de que Macky y Memo Corral se convirtieron en los eliminados de este viernes. Aunque Lambda García y Mariana Echevería son la primera pareja en calificar a la final del reality de baile del programa de revista de Televisa.

Previo a la gran final de uno de los segmentos más exitosos del programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, se disputaron en la pista cuatro de las parejas más queridas y que han dado pasos agigantados a lo largo de su desarrollo en la competencia.

Los salvados de esta semana fueron Marisol González y Moisés Muñoz, y Michelle Vieth y Silverio Rocchi; por lo que esta mañana vimos bailar a Lambda García y Mariana Echeverría; Macky González y Memo Corral; Andrea Escalona y Pablo Montero, y Ximena Córdova y Raúl Coronado, para conseguir avanzar a la siguiente etapa del concurso.

Los primeros en aparecer en la pista fueron Lambda García y Mariana Echeverría al ritmo de rumba, que con pasos divertidos, frescos y amenos hicieron recordar a la interpretación que Jim Carrey y Cameron Díaz hicieron para la película La Máscara en 1994.

Infobae

Le siguieron la pareja, conformada por Macky González y Memo Corral, se presentó con un mambo. Los bailarines usaron conjuntos en morado e hicieron uso de sus mejores pasos, pero no les alcanzó para convencer al jurado que ya dejaban ver la decisión final del público, porque se convirtieron en los expulsados de esta semana.

La “jueza de caramelo”, como se le conoce a Andrea Legarreta dentro de la competencia, destacó el empeño de ambos competidores, pero resaltó que el empeño de Memo ya no correspondía a esta etapa del juego, mientras que Macky había crecido mucho dentro del espectáculo.

Latin Lover y Lolita Cortés opinaron similar, y hasta dedicaron algunas palabras de aliento y también de desaprobación de la última participación de los deportistas y concursantes de Guerreros 2020.

“Fueron con todo porque están viendo la magnitud de lo que es una semifinal, sin embago, los errores son penalizados, hubo dudas, no pueden dudar porque te come el tiempo y al final ya no te va a salir... reconozco el esfuerzo y qué bueno que se hayan arriesgado”, dijo el ex luchador.

“Estuvo terrible, parecía baile escolar. De lo que habían avanzado no quedó nada, es una lástima. Lo malo ayuda a progresar. Macky ayer estuviste estupenda, hoy muy mal”, añadió la temida “jueza de hierro”.

Sus calificaciones de 7, 7, 5 los colocaron al final de la tabla y con un pie fuera de la competencia, lo que finalmente se comprobó al concluir la transmisión de Hoy de este viernes.

(Foto: programa_hoy / Twitter)

Siguieron las parejas conformadas por Andrea Escalona y Pablo Montero, y Ximena Córdova y Raúl Coronado, quienes conquistaron a los jueces por sus participaciones sensuales y llenas de química que reavivaron los rumores de relaciones sentimentales dentro de la competencia.

La hija de Magda Rodríguez y el cantante de regional mexicano bailaron el tema Despacito, con el que se dejaron ver muy juntos en el género urbano.

Si bien su actuación agradó a Legarreta y Cortés, Latin Lover discrepó y aseguró que su actuación no era de una semifinal. A pesar de esto obtuvieron buenas calificaciones: 10, 8, 9.

Córdova y Coronado obtuvieron las calificaciones perfectas con un baile sobre una cama en la que se recreó una historia completa. Por esta situación se convirtieron en la pareja salvada por el “juez de oro”, como se conoce llamar a Albertano dentro de la competencia.

SEGUIR LEYENDO: