Salma Hayek y Angélica Vale tendrán sus estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood

Angélica Vale y Salma Hayek fueron sorprendidas hoy con la noticia de su estrella en el "Wal of fame" (Fotos: Instagram @salmahayek / @angelicavaleoriginal)

Salma Hayek, quien se ha posicionado como una de las actrices más reconocidas fuera y dentro de México, sigue viendo crecer sus logros, pues esta tarde anunció le notificaron que tendrá su estrella en el Paseo de la fama en Hollywood. De igual forma, Angélica Vale, quien desde muy pequeña ha construido su carrera en la actuación, compartió que a ella también la notificaron con la misma noticia.

En Instagram, con una publicación en la que denota la sorpresa que sintió al recibir la noticia, la veracruzana compartió con sus seguidores que fue notificada sobre su estrella en el Walk of fame y no hay mejor imagen para anunciar este acontecimiento, que con una foto de su juventud en su usual jueves de recordar (Trowback thursday).

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”, escribió la actriz.

Salma Hayek compartió la noticia a través de Instagram (Foto: Instagram / @salmahayek)

Angélica Vale agradeció al apoyo de sus seguidores y de las personas que la eligieron para estar en el Paseo de la Fama y compartió la noticia junto a su mamá, Angélica María, quien dijo que próximamente subirán un video en donde su hija salga llorando por la emoción.

“Me acabo de enterar de que voy a tener una estrella en el Walk of fame en Hollywood, ¿por qué no?”, dijo la actriz en sus stories de Instagram, en donde su mamá hizo saber que no entendía la razón por la cual su hija estaba llorando por la noticia.

Agregó que la notificación la sorprendió tanto que no puede creerlo y entre las personas a las que agradeció en su publicación de Twitter se encuentra Eva Longoria.

Angélica Vale también será reconocida por su trayectoria en Estados Unidos y México (Foto: Instagram / @angelicavaleoficial)

Las estrellas en el Paseo de la Fama han convertido al Hollywood Boulevard uno de los lugares más turísticos de California, Estados Unidos, pues ahí se encuentra el reconocimiento a más de 2 mil 500 celebridades alrededor del mundo que fueron seleccionadas año con año desde 1958 después de una ardua selección y votación de los nominados.

Cada año, la Cámara de Comercio de Hollywwood recibe cerca de 300 solicitudes de celebridades para obtener una estrella, aunque también pueden ser nominados por un fan o patrocinador, pero sólo 25 de ellas son tomadas en cuenta por el Comité de Selección del Paseo de la Fama, el que se encarga de reunirse cada junio para revisar el perfil de los candidatos.

Una vez que el comité decide si el artista tuvo grandes logros en el mundo del entretenimiento y contribuyó en el cine, la televisión, la música, el radio o el teatro, éste recibe la notificación y tiene que hacerse cargo de los costes de la creación y manutención del reconocimiento.

En 1978, la ciudad de Los Ángeles declaró el paseo de la Fama como un Bien Cultural e Histórico (AFP)

El Paseo de la Fama es conservado por la Hollywood Historic Trust y cada celebridad debe pagar USD 50 mil desde antes de que la estrella de terrazo y latón sea puesta en el suelo. Cada año también se debe de pagar el mismo monto, pero usualmente estos gastos corren por parte de los club de fans, estudios cinematográficos, televisoras y demás empresas de la industria del espectáculo.

Entre los mexicanos que tienen una estrella en esta avenida, se encuentran: Juan Gabriel, Pedro Infante, Eugenio Derbez, Dolores del Río, Thalía, Guillermo del Toro, José José, la youtuber Yuya, y la mamá de la recién notificada, Angélica María, y cerca de 20 otros más.

