“Leyendas”: cómo hizo Carlos Rivera para reunir a Camilo Sesto, Juan Gabriel, José José y Rocío Dúrcal

Fotografía tomada en 1984 en la inauguración de las oficinas de Ariola en Los Angeles, California, sello disquero que posteriormente compraría Sony Music, y del cual, los cuatro artistas eran parte.

Con el estreno del nuevo material discográfico de Carlos Rivera, Leyendas, el cantante mexicano logró reunir a los intérpretes más emblemáticos de la escena musical iberoamericana. Es el caso de Camilo Sesto, Juan Gabriel, José José y Rocío Dúrcal, protagonistas de una histórica fotografía que se tomó en 1984.

Durante una entrevista con Laura G, Carlos compartió que para el álbum se consiguieron los derechos de la fotografía que se tomó durante una reunión de los artistas en la disquera Ariola, en Los Ángeles. Pues, en un inicio, su intención era lanzar un volumen con éxitos de ellos exclusivamente.

Sin embargo, pronto Carlos decidió que tenía que incluir piezas de otros músicos e intérpretes que admiraba; como Armando Manzanero, Franco de Vita, Raphael, Roberto Carlos, Gloria Estefan, José Luis Rodríguez “El Puma”, entre otros.

“Te voy a contar una cosa muy especial con esta fotografía, nosotros conseguimos los derechos de esta fotografía, nosotros íbamos a hacer, queríamos hacer, un álbum o un volumen con cuatro canciones donde vinieran solamente estos cuatro artistas”, contó Rivera.

Infobae

“Sin embargo, cuando estábamos haciendo el disco, después dije: ‘Es que hay que poner a todos’. Hay que poner a todos”, explicó el artista sobre el proceso de creación de Leyendas, en donde también se incluye el dueto de Todavía que Carlos grabó con el compositor yucateco, Armando Manzanero.

“Es un regalo para mí poder cantar esto. Es un lujo y es algo que sabía que al compartirlo con el público también iba a ser muy especial porque así como yo tengo una historia con cada canción, todos tenemos una historia”.

Carlos compartió cuál fue la experiencia de reunir a artistas tan celebrados en toda América Latina y aseguró que fue un reto difícil de cumplir, especialmente en tiempos de pandemia. Sin embargo, según narró, logró tener contacto con la mayoría de los artistas y se mostraron dispuestos a participar.

“Es una historia que empezó a planearse antes de la pandemia”, explicó. “Claramente que era un desafío lograr reunir a estas leyendas, sacarlos de sus casas a un estudio a grabar. Sin embargo, llegó un momento en el que dije ‘esto tiene que ir para algún lado’ y empezó a moverse poco a poco”.

“Me quedé súper triste porque me moría de ganas de hacer ese video con él, pero más me moría de ganas de comer comida yucateca con él. Fue tan generoso conmigo, me dio regalos musicales en vida”, concluyó Carlos Fotos: Twitter @LoidolZ

Sobre el dueto con la cantante española Rocío Dúrcal, quien falleció en 2006, Carlos compartió que trabajó sobre la pista de Amor Eterno: “A la única que no conocí fue a Rocío, pero estuve en Madrid con su hija, Shaila, y me contó tantas anécdotas. Le puse, de hecho, en el agradecimiento: ‘Cómo quisiera que tú vivieras para haber podido cantar contigo”, narró Carlos.

El día de ayer, el joven mexicano estrenó el video de la pieza Todavía, a dueto con Armando Manzanero y Yo no sé qué me pasó, junto a Juan Gabriel. La última de estas dos formó parte del disco Los Dúo 2, la última producción del Divo de Juárez.

Sobre su colaboración con Armando Manzanero, quien falleció el 28 de diciembre de 2020, Carlos compartió que él fue el primero en aceptar colaborar en el álbum. “El maestro Armando Manzanero fue el primero que me dijo ‘mándame la canción’ y a los tres días me llamó personalmente a decirme: ‘Carlitos, grabé la canción. ¿Cuándo nos vemos? Te voy a cocinar comida yucateca’”, contó.

“Me quedé súper triste porque me moría de ganas de hacer ese video con él, pero más me moría de ganas de comer comida yucateca con él. Fue tan generoso conmigo, me dio regalos musicales en vida”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: