Una de las hijas de Jenni Rivera será la nueva albacea del legado de la cantante

Dentro de un año Jacqie podría tomar el puesto de su tía Rosie Rivera como albacea (Foto: Instagram / @jacqierivera)

Una de las hijas de Jennie Rivera es la nueva albacea del patrimonio de la cantante después de que su tía Rosie renunció al puesto. Jacqie fue la elegida para administrar el legado de su madre, por lo que ahora la joven tendrá que enfrentarse a sacar adelante la herencia que le dejó la “Diva de la Banda” a su familia.

Esta semana Juan Rivera dio a conocer en el programa Chisme No Like que ya se eligió nueva administradora de los bienes que dejó su hermana Jennie, pero es un tema del cual la familia no quería hablar porque las responsabilidades de las que tomará el cargo son de suma importancia para todos los Rivera.

Según dijo hoy Juan en De Primera Mano, querían mantener esta información oculta del público porque esperaban que en sus primeros meses de administración, Jacqie no tuviera la atención de los medios encima y no se sintiera presionada.

Jacqie Rivera es una de las hijas de Jennie que se ha mantenido al margen de los rumores familiares (Foto: Instagram / @jacqierivera)

“Queríamos mantenerlo lo más callado posible para darle oportunidad de a mi sobrina de prepararse, de aprender, de desenvolverse un poco y en seis meses ya presentarla como la albacea de todo lo de mi hermana. Desafortunadamente, se filtró como tantas cosas y tenemos que agarrar al toro por los cuernos”, dijo el también cantante, quien aseguró que esta información ya estaba en medios desde hace siete días.

Agregó que actualmente Rosie está capacitando a su sobrina para que tome su puesto cuando ella, la menor de los hermanos Rivera, decida finalmente renunciar de forma oficial a ser la albacea de su hermana, esta primera etapa del cambio podría tardar cerca de seis meses.

Después, se espera que Jacqie tome su puesto, pero bajo la supervisión de su tía, también por seis meses, para que posteriormente la joven tome por completo el control de la herencia de su madre.

Rosie anunció su retiro como albacea hace un mes (Foto: Instagram / @rosierivera)

Hace un mes Rosie Rivera compartió a través de su canal de YouTube su cansancio por ser la albacea de la intérprete de Mariposa de barrio y anunció que próximamente renunciará a sus cargos para poder comenzar su propia carrera como escritora.

En ese momento, Rosie dio a entender que su retiro sería en 2023, cuando cumpla 10 años de ser la administradora de la herencia, pero externó que si puede hacerlo antes, con gusto lo hará, pues todavía hay muchos proyectos inconclusos, entre ellos varios discos, una serie y una película, los cuales seguirá hasta su culminación.

Según sus palabras, estaba en búsqueda de una persona fuera de la familia para que pudiera fungir como CEO de Jennie Rivera Enterprises (JRE), pues no quería que los asuntos financieros levantaran discrepancias y porque no deseaba que otro Rivera tuviera que sufrir la presión que ella vive.

Rosie Rivera está capacitando a Jacqie actualmente para que tome su puesto. (EFE/ Iván Mejía/Archivo)

Después de lanzar este comunicado, se volvió polémica la filtración de una investigación interna en JRE que comenzaron los hijos de Jennie para observar cómo Rosie ha administrado la herencia.

Juan Rivera aclaró que esta información tampoco tenía que ser expuesta al público debido a los resultados negativos que puedan surgir, pero la albacea aseguró que no teme a ser inculpada por algo, pues ha intentado llevar el legado de su hermana de la mejor forma posible.

Jacqie tiene 32 años, es madre y tiene una sólida carrera como cantante, pero, al igual que su tía en su papel de escritora, se dedica principalmente al mundo religioso.

