Angélica Vale destapó el acoso sexual que vivió a los 14 años: “Me escapé de un Me Too”

Angélica Vale compartió cómo evitó ser víctima de acoso sexual por parte de un hombre mucho mayor de ella, pues a pesar de la corta edad en la que vivió dicha experiencia, ya estaba consciente de los peligros que corría al aceptar algunas propuestas de trabajo.

“Sí tuve un MeToo. Una vez un señor productor de música me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevara a mi abuela. Todavía mi abuela vivía, imagínate. Yo tenía como 14 años”, narró la protagonista de La fea más bella para el programa estadounidense Chisme en Vivo.

“Sí me enojé horriblemente y le dije ‘Ah, bueno, sí, okay, bye’. Y le colgué y corrí con mi abuela y le dije ‘Quiere que vaya sola, obvio no voy a ir’”, recordó la actriz de 45 años.

Sin embargo, la también cantante sabía que acudir a esa cita era muy peligroso, pues estaba expuesta a algún abuso. “Yo ya sabía que a los 14 sola con un señor, yo no voy a ningún lado”, sentenció. “Me escapé de un Me Too”, dijo en compañía del conductor Javier Ceriani.

Ceriani la cuestionó sobre su posición del movimiento que surgió en 2017 en Estados Unidos, a lo que la famosa actriz respondió: “Ha sido fuerte, pero también creo que hay muchas chavas que se han aprovechado, ahora todo es Me Too. Cuando uno ve a las chavas y dices ‘No, reina, tú no eres Me Too, tú lo traes solito’”, comentó.

En la entrevista, que ha sido publicada en varias entregas, la hija de la actriz estadounidense Angélica María también habló sobre sus romances, que han sido varios a lo largo de su vida.

Javier Ceriani le preguntó si era “muy noviera”, a lo que respondió que sí. “Yo estaba buscando el amor, denme chance”, relató.

El famoso cantante Ricky Martin es íntimo amigo de la familia, por lo que se vinculó junto a Angélica Vale, quien negó ese romance. (Doto: EFE/Alberto Valdes/Archivo)

“Uno tras a otro, así era yo de intensita”, dijo entre risas la comediante, pues entre sus relaciones desfilan Robert Avellanet, Gabriel Salazar, Manny Pérez y Alejandro Ibarra, con quien fue su primer beso.

“La Vale” también ha sido el centro de diversos rumores con grandes celebridades, como Ricky Martin, con quien negó haber tenido un romance. “Siempre se dijo que estuve con Ricky Martin, a mí me hubiera encantado decir que sí. Yo estaba enamoradísima de Ricky. Quién no. Me encantaría poder decir ‘Sí, claro que estuve con Ricky’, pero no”, confesó

También habló sobre su relación con Robert Avellanet, el ex Menudo. “Si bruta no fui”, dijo después de confirmar ese vínculo.

Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en 2011. (Foto: @angelicavaleoriginal/ Instagram)

Además, negó los rumores de haber estado con el famoso cantante Luis Miguel. “Si hubiera estado con Luis Miguel, se hubieran enterado porque yo hubiera gritado al mundo que era novia de Luis Miguel”, reveló.

Antes de casarse con su actual esposo, el empresario Otto Padrón, Angélica pasó por un duro proceso de aceptación. “Yo quería encontrar algo que llenara un vacío que yo sentía en mí y yo pensaba que una persona, el amor de mi vida, lo iba a llenar, y no es cierto. La única persona que podía llenar ese vacío era yo”, relató.

“Me costó mucho trabajo, aprendí por las malas. Gracias a Dios me quise, ese vacío se llenó mucho antes de que Otto llegara a mi vida. Y por eso yo digo que llegó Otto a mi vida”, dijo la actriz, pues encontró al amor de su vida en 2009.

