Andrea Escalona y Moisés Muñoz ganaron el reto “boomerang” en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

La pareja ganadora se llevó dos puntos (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

El día de hoy el reality “Las Estrellas bailan en Hoy” fue especial porque se llevó a cabo el “boomerang”, dinámica que consistió en mezclar a los concursantes para formar nuevas parejas que bailaron juntos y demostraron lo bien que bailan en individual. Con ello, buscaron ganar dos puntos extra para su equipo.

Mariana Echeverría y Silverio Rocchi fueron los primeros en presentarse en el centro de la pista. A ritmo de salsa, la conductora lució un traje azul rey y Silverio una camisa blanca. Antes de bailar, los concursantes revelaron que se les complicó mucho cambiar de pareja pero lograron sincronizar.

“Hicieron una química preciosa, lo único que me provocaron fue alegría”, dijo Andrea Legarreta. Latin Lover reconoció que lograron crear una química que se reflejó en su presentación y Lolita Cortés, con un look egipcio, dijo que sacaron un buen trabajo.

Video: Hoy

Los siguientes en bailar fueron Ximena Córdoba y Memo Corral quienes mostraron una coreografía inspirada en Mojito, el reciente sencillo de Thalía. Los bailarines se movieron con pases urbanos y los jueces concordaron en que fue un número muy alegre.

Los conductores de Hoy, Marisol González y Lambda García bailaron Stayin Alive, una canción clásica del género disco interpretada por los Bee Gees. Entre la presentación hubo una mezcla que sorprendió al jurado.

“Creo que no fue una buena coreografía”, comentó el ex luchador, quien después aclaró que no se refería a la secuencia de pasos, sino al desempeño de los bailarines. La también conductora del matutino dijo que se veían “divinos” y la actriz de musicales externó que no le molestó la pareja y le encantó la coreografía.

(Captura: @programa_hoy/Twitter)

Andrea Escalona y el ex portero del Club América, Moisés Muñoz contagiaron a los jueces con su presentación de swing. El jurado reconoció el nivel que tienen ambos concursantes y concordaron en que el sentimiento que reinó en la presentación fue la felicidad.

“Explotaron el foro, que buena pareja hacen”, inició Legarreta, quien además bromeó con una de las cargadas donde el trasero de Escalona y la cara del ex futbolista estuvieron muy cerca: “Era como tarjeta de crédito”.

Latin Lover y “La Juez de Hierro” concordaron en que el número fue bueno y hubieron detalles que prefirieron dejar pasar de largo: “Hoy han hecho algo maravilloso”, dijo Cortés.

Otra de las parejas que bailó a ritmo de cumbia fue la integrada por Raúl Coronado y Macky González. Con trajes brillantes en tono dorado, los concursantes presentaron una coreografía con pasos sensuales que dejó sin palabras a las dos juezas.

La pareja impactó con sus sensuales pasos (Captura: @programa_hoy/Twitter)

“Fuego en la pista (...) Raúl, lo que provocas muchacho”, resumió Andrea Legarreta. el también actor aseguró que el bailarín pudo haber dado más en la presentación porque conoce sus capacidades. Lolita Cortés halagó la apariencia integral de la deportista y le sugirió que siguiera así: “Yo no había visto que te soltaras”.

Los últimos en bailar fueron los actores Pablo Montero y Michelle Vieth con una canción de Latin pop. Andrea Legarreta se quedó impactada por la habilidad que adquirió la actriz de Mi pequeña traviesa: “Te me estás convirtiendo en una Diosa de baile”.

Latin Lover habló sobre la cargada final porque notó un poco de inseguridad en el cantante: “Sufrí con esa cargada porque pensé que la ibas a soltar”. “La Juez de Hierro” concordó con su compañera en que Michelle parece otra y su evolución es incomparable. También le soltó un consejo a Pablo: “Déjate llevar por viejas así”.

Entre confusión por saber cómo serían distribuidos los dos puntos, Lolita Cortés anunció que la pareja ganadora fue la compuesta por Andrea Escalona y Moisés Muñoz.

