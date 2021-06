Issabela Camil defendió a Michelle Salas por su polémica aparición en “Luis Miguel, la serie”

Issabela Camil expresó que a las mujeres se les debe dar a respetar en cualquier contexto (Fotos: @michellesalasb / Archivo)

La actriz Issabela Camil confesó que no está inconforme por cómo fue presentada en la bioserie de Luis Miguel, aunque sí mostró descontentó por la caracterización de Michelle Salas.

La hija de Tony Starr respondió a los cuestionamientos sobre las declaraciones de Michelle Salas, quien a principios de este mes lanzó un comunicado en donde detalló su molestia por la sexualización que hizo de ella en el proyecto de Netflix.

“No sé, yo creo que la mujer se tiene que respetar siempre, en cualquier contexto. No sé, la verdad no la conozco, no conozco lo que le pasó, ya no puedo decirte más ni de ella ni de nadie más que haya salido ahí o de otras historias”, relató para las cámaras del matutino Hoy.

A principios de este mes, la modelo de 32 años compartió un texto que hablaba sobre lo que sintió cuando vio cómo la serie representó su relación con Alejandro Asensi, el exmánager del cantante.

“Me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, a su hija, para terminar este capítulo de su historia”, compartió la hija de Stephanie Salas a través de sus redes sociales.

La serie de capítulos en donde aparece Michelle hablan no sólo de su relación con su padre, sino también de su vida amorosa durante su adolescencia.

Michelle Salas compartió su molestia por la serie de Luis Miguel en un comunicado. (Foto: Captura de pantalla Instagram / @michellesalasb)

Por otro lado, Issabela volvió a hacer hincapié en que no le molesta en absoluto que el cantante haya contado a detalle cómo fue su relación con la actriz cuando ambos eran jóvenes.

“Es una historia mía y de Micky, obviamente; y yo respeto si lo quiere contar y tiene todo el derecho, también lo vivió”, expresó en entrevista para Hoy.

La actriz, cuyo nombre real es Erika Ellice Sotres Starr, conoció al famoso cantante entre los 10 y 11 años, por lo que compartieron una amistad desde que eran niños.

La relación evolucionó hasta volverse un tórrido romance que fue representado como un apasionante amor entre el personaje de “Érika” y el protagonista de la bioserie.

En la serie se muestra el triángulo amoroso entre Issabela Camil, Luis Miguel y de la Madrid (Foto: Netflix)

“Es una relación que no solamente me perteneció a mí, yo no tengo los derechos sobre algo que dos personas vivieron. Yo no tengo problema con eso”, compartió la actriz de Vencer el desamor.

Debido a que su personaje fue de suma importancia en la serie, además de que la historia reveló grandes detalles sobre su relación con Luis Miguel, Issabela ha confirmado en varias ocasiones que no piensa tomar represalias por haber usado su imagen sin su consentimiento,

“Por eso cuando me dicen ‘Es que vas a demandar’, Yo no tengo nada que demandar ¿Como por qué voy a demandar algo de lo que fui partícipe? Es ridículo, es estúpido, pero yo no lo quiero contar”, especificó, pues a pesar de la versión de Luis Miguel, ella prácticamente no ha hablado sobre esa época de su vida.

Ambos artistas se separaron durante la década de los noventa, hace más de 25 años. Issabela hizo su vida al lado del político y actor Sergio Mayer, mientras que actualmente “Micky” sigue disfrutando de su soltería.

Al respecto, ni Mayer ni Camil han expresado alguna molestia por el papel de “Érika”, aunque fue una de las polémicas más grandes de la primera temporada, pues muchos han catalogado a Issabela como el amor de la vida del famoso cantante.

