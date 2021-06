Así reaccionó Issabela Camil cuando le preguntaron por Luis Miguel

Issabela Camil se mostró incómoda con la mención de esta producción de Netflix (Foto: Archivo)

Issabela Camil fue cuestionada sobre su opinión respecto a la reciente temporada de la serie biográfica de Luis Miguel. La actriz, notoriamente incómoda, trató de evadir el tema para centrarse en Sergio Mayer, su esposo quien actualmente funge como diputado federal.

En entrevista con diversos medios y recuperada por Edén Dorantes, se le preguntó a Camil sobre la manera en que la hija del “Sol de México”, Michelle Salas, fue representada dentro de la producción de Netflix. El pasado 2 de junio, la nieta de Silvia Pinal publicó un comunicado en el que expresaba que nunca estuvo de acuerdo con que su imagen, nombre y experiencias formaran parte de la historia de su padre.

Así pues, Issabela fue directa y respondió que no podía decir si apoyaría un proceso legal en contra de Luis Miguel, considerando que ella no ha visto la serie y, por tanto, desconocía la escena de la que hablaban. Aquella escena es donde Michelle, con apenas 19 años, era vista en un momento muy íntimo con el personaje inspirado en Alejandro Asensi.

La actriz aclaró que no está interesada en demandar al cantante (Foto: Instagram @issabelacamil_)

Por otra parte, se le preguntó si había conocido a Michelle cuando era niña y se insistió sobre si la llegaría a apoyar. Ante esto, Issabela también reiteró: “No, estamos entrando en un tema que no voy a platicar. (...) No he visto la serie. Yo creo que las mujeres se merecen mucho respeto”. También aclaró que no está interesada en demandar a Luis Miguel.

Sin embargo, en algún momento le preguntaron si era verdad que el cantante estuvo por pedirle matrimonio, tal como se vio reflejado en el último capítulo de la serie. Camil estalló y, dispuesta a irse con su esposo, respondió: “Ya. No voy a decir más, chicos. Quiero ir a votar”.

Issabela se ha mostrado molesta cuando le preguntan sobre Luis Miguel (Foto: Twitter de Issabela Camil)

No es la primera vez que Issabela deja en claro que no está interesada en hablar del intérprete de Culpable o no. En días anteriores, durante su visita al programa de Montse & Joe, la actriz se mostró incómoda y reservada con la sola mención de la producción de Netflix.

En algún punto de la entrevista, cansada de que le preguntaran sobre el tema, llegó a amenazar con salir del foro, cosa a la que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade reaccionaron con risas y bromas. Ya para el final del programa, Camil parecía negada a seguir hablando.

Sergio Mayer publicó esta foto en su cuenta hace poco y generó controversia (Instagram)

Controversia por foto de Sergio Mayer

El diputado federal publicó en redes sociales una fotografía en la que se le ve al lado de Issabela en medio de un evento de campaña. En ella era posible ver la mano de la actriz posada sobre los glúteos del también actor.

La publicación en Instagram tenía la siguiente descripción: “Recibí acoso en mi contra de parte de Issabela Camil durante mi recorrido en Magdalena Contreras”. Esto generó revuelo entre los internautas, quienes criticaron fuertemente a Mayer por haberse referido de forma burlona a la violencia sexual.

La actriz aclaró que es un gesto común que tiene con su pareja. Ya que se conocen de tanto tiempo, es normal que se tengan esa confianza y expresó que le tiene mucho respeto a todas las personas que alguna vez hayan sido víctimas de este tipo de violencia.

Issabela insistió que apoya a su esposo en su carrera política (Instagram)

También aclaró que la intención no era burlarse de aquellos que han vivido en carne propia algún tipo de abuso. “No fue para nada por ahí”, aseguró Camil.

Respecto a las elecciones y por la incursión de Sergio en la política, Issabela mostró el apoyo que le ha tenido desde hace tiempo, además de que comentó cómo ha sido testigo del cómo critican a su pareja. Al preguntarle sobre si le gustaría o si se ha visto como Primera Dama del país, Camil sólo reiteró que apoyara a su esposo en lo que decida hacer dentro del ámbito político.

