El enigmático mensaje de Remmy Valenzuela antes de desaparecer: “A veces tu propia familia te rompe el corazón”

A una semana de la polémica que generó el músico regional, Remmy Valenzuela, por haber agredido a su primo y a una joven e 20 años, el oriundo de Sinaloa desapareció aunque antes de ello, dejó un enigmático mensaje. Al tiempo, autoridades lo investigan y su carrera parece que pronto terminará.

Aunque lo posteó en una de sus historias en Instagram el domingo seis de junio, el medio de entretenimiento Suelta la Sopa, consiguió una captura en la que el músico expresó que “su familia le había roto el corazón”.

“A veces tu propia familia te rompe el corazón, te baja el autoestima y te hace la vida triste”, fue el mensaje que compartió en redes sociales Valenzuela antes de desaparecer del ojo público y, aunque no se han girado órdenes de aprehensión en su contra, la Fiscalía de Sinaloa ya abrió dos carpeta de investigación al músico.

Por otra parte, la madre de su primo, Carlos “N”, ha dicho que se niega a dar marcha atrás en las acusaciones en contra del músico regional, aunque ello le cueste la integridad de su familia. Por otra parte, Suelta la Sopa trascendió que Valenzuela pidió a su esposa, Ariadne Escarrega, negociar con los afectados y sus respectivas familias. En ese mismo contexto, el intérprete ya tiene un contrato rescindido con su disquera por el escándalo.

Aunque los detalles siguen esclareciéndose al momento, se sabe que la noche de horror que vivió Carlos “N”, primo del cantante Remmy Valenzuela, y su novia Katy “N”, fue un precedente de crueldad sin ningún motivo. Los jóvenes no solo se recuperan de las heridas que dejó el famoso, también buscan seguridad y han optado por alejarse de sus hogares para evitar represalias.

Carlos, su madre e incluso la misma Katy que ha recobrado algo de fuerza, han dado su testimonio de lo que pasó. Se sabe, que sin justificaciones, el artista regional estalló en ira por ver a una desconocida en su propiedad “El Campito”, ubicado Guasave, Sinaloa.

Alrededor de las seis de la noche, del domingo seis de junio, el cantante llegaría a su propiedad, la cual estaba custodiada por su primo, quien trabaja como vigilante y da mantenimiento al lugar. El joven estaba a punto de acabar su turno, así que decidió invitar a su novia para ver películas y pasar un buen rato.

No sabían a qué niveles llegaría Remmy al encontrarse con una desconocida en su domicilio. Carlos lo intuyó y cuando escuchó las bocinas del vehículo del intérprete, le pidió a su pareja resguardase en el baño, ella lo hizo.

Después de instantes de silencio, salió de su escondite, aunque rápidamente “fue pescada del cabello” por Valenzuela. La llamó “igualada” por entrar en un recinto privado. Luego, la arrastraría por un cuarto, luego entre pasillos y barandales, finalmente por las escaleras hasta azotarla en el piso inferior, así lo dijo la joven al medio Hoy Día.

Ahí estaba Carlos, ya golpeado del rostro, recuerdan que todo sucedió muy rápido. Carlos, según su relato a Suelta la Sopa y El Gordo y la Flaca, ya tenía un pómulo fracturado. Aunque lo peor estaba por venir.

“Yo bien espantada, nada más le iba diciendo que era novia de su primo, que no estaba haciendo nada malo, y me baja a rastras de la segunda planta, casi tirándome por las escaleras. En todo momento me estuvo golpeando, y a mi novio también lo golpeó”, dijo Katy a Hoy Día.

El cantante la llevó hasta su garaje, en donde le puso un cable en el cuello, con el que intentó estrangularla, mientras comenzó a gritarle. “Me dice que cómo era de igualada, cómo me atrevía a entrar ahí”, relató la víctima. Carlos se encontraba en un escenario similar, pues a él también lo había amarrado y sólo le pedía a su primo que la dejara en paz.

Después de más de dos horas de tortura, los jóvenes escaparon del lugar, autoridades locales reportaron que dos jóvenes ingresaron de emergencia a un hospital. Fueron internados. Ahí, imágenes oficiales constataron la gravedad de las heridas que habría dejado el cantante. Prácticamente la espalda de Katy quedó llena de hematomas.

