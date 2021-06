Pedrito Sola criticó investigaciones sobre Línea 12: “Va a resultar que el culpable es el maestro albañil”

El presentador Pedro Sola es famoso por su carisma y amor por las telenovelas (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

A más de un mes del colapso de una viga en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el conductor de TV Azteca Pedro Sola lanzó una crítica a las investigaciones que se llevan a cabo en el Gobierno de la Ciudad de México para esclarecer lo que sucedió el pasado 3 de mayo.

Desde su cuenta de Twitter, el anfitrión de Ventaneando, escribió un mensaje sobre el tiempo que han tardado las autoridades en dilucidar la situación y opinó que aquello podría tener consecuencias sobre quién “será el culpable”.

“Después de mucha investigación acerca del derrumbe de la Línea 12 del Metro va a resultar que el culpable va a ser el maestro albañil que no preparó bien la mezcla, no fue la corrupción” opinó el conductor, quien recibió cerca de 13 mil `me gusta’ y causó toda clase de comentarios de los internautas.

En la red social, algunos usuarios criticaron la postura de la figura de la televisión, especialmente por considerar que él no utilizaría el transporte colectivo: “¡Ay, pero usted si no se sube al metro, pero bien que comenta... y nada más son comentarios tipo ‘Ventaneando’, chisme de lavadero” y “Este viejito cuenta chismes, no entiende”, son algunos de los comentarios que recibió.

CAPTURA: Twitter/@pedrosola

Por otra parte, también hubo usuarios que estuvieron de acuerdo con el conductor, pues, según señalaron, la investigación podría apuntar hacia una causa “incorrecta”: “Lo dirán de broma, pero con el actual gobierno es más probable que un albañil termine en la cárcel que aquel que firmó los contratos y consiguió el financiamiento”, escribió un usuario.

Durante las últimas semanas, el conductor de televisión se ha caracterizado por lanzar agudas críticas al gobierno respecto a distintos proyectos del sexenio. Uno de ellos es el Tren Maya, al que Sola criticó porque solo podrían viajar “fifís”.

En una publicación originalmente hecho por Aristegui Noticias, Pedro Sola se expresó sobre el tipo de gente que podrá tener acceso al transporte, ya que los camarotes y restaurantes, que se ven en las imágenes que se compartieron el pasado 28 de mayo desde la cuenta oficial @TrenMayaMX, lucen de “primera clase”.

“Nomás ‘fifís’ viajarán en ese tren’”, señaló el conductor. De nueva cuenta, los comentarios no se hicieron esperar y el economista recibió algunos comentarios a favor y en contra.

Pedro Sola habló sobre el presupuesto de un festival Europeo y captó la atención del director de TV Azteca (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Muchos de ellos, dijeron que posiblemente Pedro Sola sea uno de los afortunados en viajar y disfrutar de la experiencia dentro de los elegantes convoys: “Ya lo veré Pedrito yendo de allá para acá”, “Así se habla Pedrito”, “Pues tú si viajaras”, “Y también algunos magníficos, excelentísimos y distinguidísimos periodistas”, “Ya te veré sentado en clase fifí, Pedrito, chocando copa todo así”, expresaron.

Algunos otros tomaron con humor la respuesta de Sola, pues aprovecharon la oportunidad para recordarle la famosa confusión que protagonizó hace algunos años al promocionar una marca de mayonesa.

“Pues los del Pan van a terminar viajando ahí, ojalá le pongan la mayonesa correcta”, “Depende de que mayonesa use el chef”, comentaron.

Por otra parte, el “Tío Pedrito”, como también lo conocen sus fanáticos, también comentó sobre el regreso del estado de Campeche al semáforo verde hace unos meses. En ese entonces, también se mostró crítico sobre la medida que tomaron las autoridades.

SEGUIR LEYENDO: