Gloria Calzada aseguró que Luis Miguel no le coqueteó en la entrevista de 1996

Gloria Calzada afirmó que Luis Miguel sólo estaba emocionado ese día (Foto: captura de pantalla YouTube/Gloria Calzada es PURO GLOW)

A través de una entrevista con TVyNovelas, Gloria Calzada afirmó que Luis Miguel no coqueteó con ella durante la entrevista de 1996, esta conversación se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos.

Cuando la reportera fue cuestionada sobre un posible coqueteo, respondió lo siguiente:

“Para nada, somos cuates y él estaba contento, cosa que agradezco. (...) por eso se nota esa comodidad de él para hablar, si te pones a verla y escucharla con atención, es bastante reveladora”

Calzada logró una larga conversación con ‘El Sol’, quien en ese entonces tenía 24 años, durante la entrevista pasó de su trayectoria profesional hasta sus opiniones sobre el rumbo de su vida.

Luis Miguel no se contuvo al apreciar las piernas de Gloria Calzada (Video: YouTube/Gloria Calzada es PURO GLOW)

No obstante, en el video ella le preguntó sobre lo que más captaba su atención y Luis Miguel no perdió oportunidad de mencionarle la belleza que tenían sus piernas.

Después de que el intérprete de Cuando calienta el sol admitiera que las mujeres son su debilidad, Calzada preguntó:

“Ahora por favor dime un momento en el que tú estás cantando y de repente algo llama poderosamente tu atención, no necesariamente tiene que ser una mujer, pueden ser unas piernas maravillosas...”.

A lo que el joven cantante respondió:

“Como las tuyas”

Tras un agradecimiento la entrevista continuó, no obstante, dicho clip fue suficiente para que algunas personas aseguraran que Luis Miguel tenía un interés en ella.

La entrevistadora reconoció que El Sol sí estaba cómodo al hablar con ella (Foto: captura de pantalla YouTube/Gloria Calzada es PURO GLOW)

En abril de 2021, esta entrevistadora realizó un video donde revisó la conversación que tuvo hace 25 años con el cantante, Calzada reconoció que él había sido pícaro e incluso travieso.

Tanto en su canal de YouTube como en la entrevista con TVyNovelas, la periodista explicó que la actitud de Luis Miguel había sido relajada y la confianza quedaba demostrada incluso en su manera de vestir, ya que traía pantalones de mezclilla y un corte nuevo de cabello.

“Me atrevo a pensar que no conozco otra entrevista que sea tan larga ni tan personal realmente”, compartió para TVyNovelas. También explicó para esta revista que Luis Miguel se sentía cómodo porque sabía que las preguntas serían sobre su historial musical y su trayectoria.

Hacia el final de aquella conversación de 1996, Calzada cuestionó a Luis Miguel sobre la percepción de su vida, le preguntó que si vivía con pasión, a lo que este cantante respondió que “si tenía suerte, unas dos o tres horas al día”.

Calzada y Luis Miguel bromeando en medio de la entrevista (Video: YouTube/Gloria Calzada es PURO GLOW)

En el video que realizó la entrevistadora en 2021, reconoció que su comentario estaba en doble sentido y no necesitaba explicar que esa cantidad de tiempo hacía referencia a las horas en la intimidad.

No obstante, Gloria Calzada rescató el haber podido destapar varias facetas del intérprete de La Incondicional, pues en esa conversación afirmó que la carrera de cantante exigía mucha demanda y no le quedaba tiempo para dedicarle a una esposa.

Esta entrevistadora se ha mostrado en varias ocasiones agradecida con Luis Miguel por haberle otorgado ese espacio. “Siempre será alguien a quien yo le tenga una gratitud especial por ese regalo que me dio con esa entrevista. Él sabe que me estaba haciendo ese regalo enorme porque él no le da entrevistas a nadie y mucho menos con ese tono y en esa naturaleza”, explicó para la revista.

Le periodista admitió que le costó concentrarse y afirmó que el corte de cabello de Luis Miguel fue uno de sus mejores estilos (Video: YouTube/Gloria Calzada es PURO GLOW)

En su canal de YouTube detalló que para lograr dicha íntima conversación tuvo que leer los gestos de Luis Miguel y comprender hacia donde sí estaba dispuesto a llevar la entrevista y hacia donde no.

Incluso reconoció que ella también “entró en confianza”, ya que mientras le hacía algunas preguntas, rozó el antebrazo del cantante como una manera de hacer contacto con él.

En su video también afirmó que en ese momento le costó concentrarse por tener la imagen de Luis Miguel enfrente, pero en la entrevista de TVyNovelas afirmó que, sin duda, volvería a entrevistarlo cuando reanude sus giras, pues considera que eso es lo que “le da vida” al popular cantante.

SEGUIR LEYENDO: