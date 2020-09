“Madrina, dime cómo era mi papá”: así ayudó Olga Breeskin en el acercamiento del “Loco” Valdés y Cristian Castro

Manuel "El Loco" Valdés y Christian Castro se reconciliaron en 2005 (FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO)

Durante años se ha hablado del distanciamiento entre Manuel “Loco” Valdés y Cristian Castro, pero lo cierto es que padre e hijo tuvieron varios acercamientos antes de su gran reconciliación en 2005, provocados tanto por la actriz Verónica Castro, como por la violinista y ex vedette, Olga Breeskin, quien contó cómo ayudó a concretar una de las relaciones más comentadas de la farándula mexicana.

La reconocida por su incursión en el mundo del espectáculo en la década de los 70 gracias a su talento con la música y el baile, Olga Breeskin, se sinceró sobre la estrecha relación que sostuvo con el comediante mexicano y que aún mantiene con la familia Castro.

En entrevista con Ventaneando, la famosa exponente del cine de ficheras relató cómo fue “la mediadora” entre su ahijado Cristian Castro y el “Loco” Valdés.

Breeskin mencionó que siempre promovió una reconciliación del padre e hijo, la cual por fin se concretó hace 15 años gracias al interés del intérprete de Azul, Por amarte así y Yo quería.

Olga Breeskin habló de la estrecha relación que sostuvo con el comediante mexicano y que aún mantiene con la familia Castro. (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

“Yo jugué un rol de mediadora, que considero, fue muy importante. Yo era la mediadora con Cristian hablándole de su papá. Cuando aún no se reconciliaban, recordarán que tardaron muchos años en reconciliarse”, mencionó para el programa de espectáculos mexicano.

Rememoró que el cantante, de ahora 45 años, siempre le hacía peticiones muy especiales acerca del “Loco” Valdés: “Madrina, dime cómo era mi papá. Cuéntame un chiste de los que contaba mi papá”.

“Me daba mucho gozo porque yo quiero mucho a la familia Castro, en especial a Cristian y a Verónica”, añadió.

La ex vedette defendió el comportamiento de su ahijado para despedirse de su papá, Manuel “Loco” Valdés, quien falleció el pasado 28 de agosto en la Ciudad de México.

“Cuando se muere alguien que te dio la vida, haya sido padre ausente o semiausente o lo que sea, siempre te va a doler. Manuel Valdés era mi compadre y claro que le dolió a Cristian, que nadie meta veneno”, recalcó un poco molesta.

Olga Breeskin resaltó que el comediante mexicano sí fue muy importante en la vida de Verónica Castro, aunque no quiso dar más detalles de la relación que surgió en los foros de Televisa en los años 70.

Cristian apareció en un programa especial dedicado a su padre y que fue conducido por la cantante Yuri. (Foto: captura de pantalla)

Tras la muerte de Manuel “Loco” Valdés, fue la misma Verónica Castro quien narró cómo se conocieron su hijo y ex pareja en un hotel de Acapulco, Guerrero.

“Estábamos al fondo del pasillo. Venía otro señor del otro lado y dije, ‘ay, cómo se parece a Manuel ese señor’… pero de lejos, de un lado del pasillo y del otro lado del pasillo. ¡Estábamos en el mismos piso del mismo hotel en Acapulco! Y entonces ya que llegamos al elevador, está él parado y le digo a Cristian ‘este es tu papá’ y me dice '¿eeh? ' y le digo ‘sí. Manuel, este es tu hijo Cristian’”, relató la protagonista de varios melodramas mexicanos a Ventaneando.

El emblemático momento quedó enmarcado por un abrazo, un beso y el llanto que ambos derramaron en el pasillo del centro turístico mexicano.

Fue en 2005 cuando Cristian Castro, tras convertirse en padre por primera vez, buscó a Manuel “Loco” Valdés.

Los famosos se reunieron en Miami, Florida, donde el comediante mexicano tuvo la oportunidad de conocer a su nieta Simone.

Meses después, Cristian apareció en un programa especial dedicado a su padre y que fue conducido por la cantante Yuri. En este espacio reveló sus razones para concretar la relación que por tanto tiempo estuvo ausente.

“Por eso lo busqué, porque me sentí con errores también y dije por qué yo voy a juzgar a nadie. Yo quiero que nadie me juzgue a mí porque yo he tenido muchos errores y nadie quiero que juzgue a nadie. Ha hecho más aciertos que errores y por eso estoy aquí”, sentenció.

