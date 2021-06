El momento en que Jorge Ortín se enteró en “Survivor México” del fallecimiento de su madre, Olga Rinzo

Jorge Ortín (Foto: twitter@ortinjorge)

El pasado cinco de junio, la actriz Olga Rinzo, conocida por las películas La furia de un vengador, Muertes anunciadas y Canastas de braceros, falleció a los 89 años de edad. Aunque al momento no se ha informado sobre la causa de su muerte, recientemente se reportó sobre la reacción de su hijo, Jorge, ante la noticia.

Según reportó TV Azteca en su sitio web, Jorge “lloró desconsoladamente” cuando se enteró de la muerte de su progenitora. “El participante recibió una de las noticias más duras de su vida en pleno reality show y se sintió destrozado con ello”.

De acuerdo con lo que contó él mismo, se enteró de la noticia a través de una llamada de su esposa: “Hablé con mi esposa, me enteré de que acabo de perder a mi madre. Ahorita la están cremando, pero ya se encuentra ahorita en el cielo, junto a mi padre. Ya está feliz, contenta, allá arriba con mi papá y mi hermano”, contó a sus compañeros del show de telerrealidad.

Entre lágrimas, Jorge externó su sentir y conmovió a todos sus compañeros, quienes aseguraron que acompañaban el duelo del también actor del sitcom Se rentan cuartos. Además, explicó que seguirá formando parte de Survivor y dio sus razones para seguir con ello.

“Ahí estamos y hay que seguir. Aquí estamos, siempre me dieron un consejo, que eran muy profesionales los dos como actores, me dijeron ‘pase lo que pase, nunca dejes tus llamados. Aunque estemos nosotros muriendo, no dejes tus llamados. Termina tu trabajo y después vienes a vernos’”.

“Vamos a seguir hasta donde llegue y vamos a seguir caminando”, concluyó y a la postre recibió algunas palabras de aliento de los competidores. Aunado a esto, recibió una bandana negra que podrá colocarse a manera de luto y recibió una ronda de aplausos por parte de los presentes.

En 2019 para celebrar el 10 de mayo, Jorge Ortín publicó esta imagen de su mamá posando junto a él cuando era bebé (Foto: Instagram / @jorgeortin.actor)

Hace varios meses, Jorge habló sobre las diversas afectaciones con las que vivía su madre. Desde redes sociales, compartió que su madre contrajo la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 en el 2020.

Aunado a este padecimiento, Olga fue sometida a una operación en las piernas por insuficiencia venosa y tenía una prótesis en la cadera por una caída que sufrió hace tres años.

“Ella le ha ganado la batalla al cáncer de seno y de colon, a vivir con diabetes, hipertensión y a un sin fin de hernias en el estómago que le han quitado y ahora al Covid-19 que como ella dice ‘Me hace también los mandados y se queda con el cambio’” escribió en su cuenta de Instagram y también precisó que Olga fue asintomática ante la enfermedad.

Polo Ortín (Foto: Twitter@IMCINE)

Además de su carrera en diversas películas mexicanas, la actriz también estuvo casada con el famoso actor y comediante Polo Ortín, quien falleció en el 2016 de agosto de 2016 en la Ciudad de México a los 88 años a causa de un infarto.

Por su parte, el histrión ganó fama por su interpretación en diversos programas de televisión y en el cine. En pantalla chica, participó en decenas de novelas como La duquesa, Mundo de jueguete, Cuando llega el amor, Alcanzar una estella II, Soñadoras, entre muchas otras. Asimismo, ‘Don Polo Ortín’ daba vida a Don Roque, un personaje de la comedia Vecinos, la cual lleva al aire desde el 2005.

