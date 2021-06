Roger Waters anunció conciertos en México para 2022

Roger Waters es un cantante muy querido en México (Foto: Alfredo Estrella/ AFP)

El fundador y ex líder de la banda Pink Floyd, Roger Waters, anunció que volverá a los escenarios después de la pausa obligada por la pandemia por Covid-19, reveló las nuevas fechas de su gira mundial y anunció, especialmente, en su cuenta de Twitter la reprogramación de los dos conciertos que dará en México.

“¡CIUDAD DE MÉXICO, ESTO NO ES UN SIMULACRO DE TOUR! Estas son las fechas para ustedes. El miércoles 7 de octubre de 2020, se traslada al 14 de octubre de 2022. El jueves 8 de octubre de 2020, se traslada al 15 de octubre de 2022. MÁS DETALLES PRÓXIMAMENTE”, escribió el intérprete.

Las fechas estaban programadas para el mes de octubre del 2020 en el Palacio de los Deportes; sin embargo, los eventos multitudinarios fueron aplazados desde marzo de ese año por el Gobierno de la Ciudad de México.

El tour This is not a drill será un realidad en el país (Foto: Occesa).

Desde el inicio de la pandemia, el cantante ha dejado en claro que la principal preocupación es la seguridad de todas las partes, incluido sus fanáticos, el equipo de gira, la banda y todo el personal local. Razón principal por la cual se tomó la decisión de aplazar los recitales hasta finales del 2022, esperando que la pandemia haya cedido ante las jornadas de vacunación.

“El tour estaba programado originalmente para comenzar en julio de 2020, pero fue interrumpido por la pandemia global. Ahora con las mejores en materia de salud, Waters llevará su mensaje de amor por 36 ciudades de Norteamérica”, se leyó en el comunicado que emitió el cantante.

Por otro lado, OCESA, la empresa organizadora del evento, informó a todos los que ya tenían su entrada para el año pasado que “todos los boletos adquiridos serán válidos para la nueva cita, por lo que no es necesario realizar ningún cambio”.

La gira se desarrollará en 36 ciudades de Norteamérica (Foto: Ocesa).

Desde que se dio a conocer la gira en 2019, Waters explicó que los conciertos combinarían lo musical con proyecciones visuales con el fin de hacer alusión a la distopía corporativa en la cual todos los seres humanos luchan por sobrevivir.

“This Is Not a Drill es un espectáculo cinematográfico, nuevo e innovador, realizado en redondo. También es una llamada a la acción para AMAR, PROTEGER Y COMPARTIR nuestro precioso y precario planeta-hogar”, expresó el cantante.

En cuanto a lo musical, aseguró que se ejecutarían los temas clásicos de la “era dorada” de Pink Floyd, así como música que ha sacado él como solista y canciones inéditas.

Con el show, el cantante busca crear conciencia sobre las acciones que realizamos como humanos (Foto: Ocesa).

México 2016

Roger Waters es una de las estrellas más queridas en México, él siempre se ha mostrado emocionado por tocar en suelo azteca; no obstante, en 2016, uno de sus conciertos causó controversia a nivel mundial debido a que decidió mandar un duro mensaje al, aún, presidente del país, Enrique Peña Nieto.

“Señor presidente, más de 28 mil hombres, mujeres, niños han desaparecido, muchos de ellos durante su mandato. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Toda vida es sagrada no solo la de sus amigos”, sentenció y contó que conoció a algunas familias que se vieron afectadas por el ambiente de violencia en el país.

Concierto de Roger Waters en México 2016 (Foto: Infobae).

Esas palabras fueron el inicio de una carta que leyó en el escenario, concluyendo la lectura, interpretó una de las canciones más emblemáticas en la carrera de su anterior banda: Bring the boys back home, que la traducción al español sería Traigan a los chicos de vuelta a casa.

Durante todo ese momento, los miles de fanáticos que se encontraban en el recital comenzaron a gritar consignas contra el gobierno de Peña Nieto, tales como “Fuera Peña”, “Renuncia” o “Peña asesino”. En la pantalla se leyó “43 nos falta”, “Fue el Estado” y “Vivos los queremos”, en referencia del suceso en 2014 en Ayotzinapa.

SEGUIR LEYENDO: