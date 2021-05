La “Kim Kardashian mexicana” rompió el silencio sobre las supuestas adicciones de Vicente Fernández Jr.

Mariana González, pareja de Vicente Fernández Jr., negó que el empresario esté internado en una clínica de rehabilitación por presuntas adicciones. (Foto: Instagram @marianagp01)

Mariana González, pareja de Vicente Fernández Jr., negó que el empresario esté internado en una clínica de rehabilitación. Ello después de que un programa de espectáculos destapara que Vicente supuestamente está atendiéndose en un centro de rehabilitación y que eso explicaría su ausencia de casi un mes en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la apodada “Kim Kardashian mexicana” respondió a los comentarios de algunos seguidores y aseguró que “todo está bien” y que “son especulaciones”, en un intento por desmentir los rumores que involucran a su pareja.

“No inventen, nada que ver. Son especulaciones, todo está bien”, comentó la tapatía en una publicación en la que posó con un vestido verde muy similar al Versace con estampado tropical que Jennifer López utilizó en ceremonia de los Grammy’s en el año 2000 y que posteriormente estaría relacionado con la creación de Google imágenes.

En esa misma publicación, Mariana escribió un claro mensaje sobre “enfocarse en lo más importante” y hacer a un lado los rumores y las especulaciones: “La vida es como una cámara, enfócate en lo importante, captura los buenos momentos. Saca de lo negativo algo positivo, y si no sale como esperabas, intenta una nueva toma”, expresó en la red social.

Y es que, a pesar de los rumores que han circulado durante estos últimos días, la influencer se ha dejado ver sumamente alegre y disfrutando de la vida. Tan solo el día de ayer, asistió a una boda y pasó todo el día de compras, según compartió en redes sociales.

Por otra parte, Vicente Fernández Jr., continúa inactivo en redes sociales. Su última publicación data del pasado 12 de abril y se trata del videoclip de un sencillo del álbum “La Oveja Negra”, que filmó junto a la cantante Nora González y que lanzó en plataformas digitales durante los primeros días de abril.

Fue el pasado 6 de mayo que durante la transmisión del programa Chisme No Like, los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain informaron que el empresario y cantante se encuentra presuntamente internado en una clínica de rehabilitación. Condición que lo mantendría alejado de redes sociales y que explicaría su ausencia en las plataformas digitales.

Durante el programa, habló Jaime García “El charro de Toluquilla”, quien actualmente es candidato a diputado y, según argumentó, cercano a Fernández Jr. y a su familia, para confirmar el supuesto tratamiento.

“Él es mi compadre, está bien. A mí me buscó para pedirme unos centavos (...). Yo le conseguí unos centavos, pero sus problemas son de ellos, yo no me meto, (aunque) soy parte de la familia y por eso me lo pidió a mí”, aseguró.

Jaime García confirmó que Fernández Jr. está siendo atendido, pero negó que se tratara de un tratamiento relacionado con adicciones a ciertas sustancias ilícitas. (IG: marianagp01)

Acto seguido, el periodista originario de Argentina reveló que ese dinero fue utilizado por Vicente Fernández Jr. parta andar “de arriba para abajo” con su novia. Sin embargo, destacó que se encontraba “preocupado” porque sabía que “la familia lo internó en un centro de rehabilitación” y cuestionó al político sobre las razones que tendrían para hacerlo.

Entonces Jaime García confirmó que Fernández Jr. está siendo atendido, pero negó que se tratara de un tratamiento relacionado con adicciones y aseguró que se trata de otras afecciones.

“No está en un centro de rehabilitación, está con un psicólogo porque me dijo que con un médico. Es su hijo, es su familia de ellos, lo tiene que cuidar, sus cosas son de ellos, yo no las sé. (...) Vicente no es un borracho ni es drogadicto, mi compadre a lo mejor trae algunas emociones mal encontradas de problemas de familia y eso es en lo que le están ayudando y es normal. (...) Son cosas normales, Vicente está bien, esos problemas todos los tienen”, concluyó.

