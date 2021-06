“Con cuál mano quiere que le pegué”: Canelo y J Balvin protagonizaron divertido “enfrentamiento” en Instagram

(Captura de pantalla: Twitter/TUDN)

El cantante de reguetón, J Balvin retó a una pelea a el boxeador Saul “Canelo” Álvarez. En un video en Instagram, el intérprete aseguró que podría acabar con el pugilista, sin embargo, él respondió.

“Veo tantas estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a Canelo a que se dé un par de madrazos que con una mano lo recibo”, dijo el colombiano, quien estaba en su vehículo y llevo sus manos al mentón, reflexivo sobre lo que recién propuso al campeón nacional.

“Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. ‘Namás’ quiero decirle que con los ojos cerrados, con cuál mano quiere que le pegué, encantado, un honor”, fue la respuesta que El Canelo dio en historias de Instagram, en ellas también compartió los vídeos de su amigo.

Por su parte, el intérprete se mostró sorprendido, admitió que su amigo no esperaba que le fuera a responder. Precisó que lo suyo era la música y que se abstendría de otro tipo de espectáculos por el momento.

“Era un chiste, yo no esperaba que El Canelo me fuera a responder. Pero no, yo no me puedo permitir que me den una pelea con los ojos cerrados. Y que además elija la mano, yo seguiré con la música. Muchas gracias, hermano”, dijo el cantante.

Antes de despedirse de su amigo mexicano, le mando un beso. No obstante, en realidad se trata de un juego que los famosos se traen ya desde hace tiempo. En redes también se ha podido constatar que tiene una buena amistad. Incluso Balvin, fue uno de los tantos famosos que asistió a la boda de Álvarez y ha estado en sus peleas para amenizarlas.

Sin embargo, antes de asistir al evento religioso, hizo un polémico post. En mayo, el cantante ocasionó las reacciones de algunos fanáticos del Canelo Álvarez, pues en una foto que posteó el pugilista donde deja ver los resultados de su oficio, el músico expresó que esa es “la cara cuando te toca afrontar el matrimonio”.

No obstante, para sorpresa de los usuarios, el Canelo respondió el mensaje del músico. “Es mi cara de pasión cuando veo a mi mujer”.

Al momento, la foto del boxeador cuenta con 636 mil 357 me gusta y tres mil 479 comentarios. Y entre las reacciones que se pueden leer, algunas fanáticas del Canelo piden que deje postear mensajes dedicados a su pareja.

Sobre la boda del boxeador, muchos la han calificado como “la boda del año”, los detalles del enlace nupcial de Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez continúan sorprendiendo a todo México por la suntuosidad y opulencia que resaltaron en el evento, donde pudimos ver invitados de lujo, también asistieron Prince Royce o Pepe Aguilar.

Enormes arreglos florarles, mantelería especial, un menú gourmet, los vestidos de diseñador exclusivo y hasta presentaciones de Maná, la Banda el Recodo y Los Ángeles Azules pronto se posicionaron como lo más especial dentro de la ceremonia religiosa y fiesta de cuento de hadas del pugilista y modelo mexicana valuada en más de un millón de dólares.

El campeón mundialSaul "Canelo" Álvarez y su esposa Fernanda Gómez, al salir de su boda EFE/Francisco Guasco

Y no es de extrañar que el boxeador y su ahora esposa presuman de las excentricidades con las que sorprendieron a sus invitados, ya que ellos están acostumbrados a presumir la fastuosa vida que llevan y los ha colocado dentro de la élite mexicana con grandes casas, autos costosos y ahora uno de los enlaces más lujosos vistos dentro de la farándula nacional.

Revisando las cifras gastadas por “Canelo” Álvarez para su boda de ensueño, se sabe que el vestido costó cerca de 250 mil dólares (cerca de 4 millones 967 mil 107 pesos); mientras que las presentaciones de los cantantes en un escenario de última generación oscila en los 570 mil dólares (equivalente a un millón 132 mil 500 pesos).

