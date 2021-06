“Quiéranse sus cuerpas”: Regina Blandón envió mensaje a sus seguidores

Regina Blandón envió mensaje de aceptación corporal a sus fans (Foto: Instagram / @reginablandon)

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó este 5 de junio un mensaje de aceptación corporal para sus más de tres millones de seguidores, ella acompañó su frase con una fotografía donde se le ve reposando naturalmente en traje de baño, dicha imagen no tiene retoque o edición.

“Quiéranse sus cuerpas. Así como estén, están chidxs.” escribió Regina Blandón, su publicación alcanzó hasta el momento más de 100,000 “Me gusta” dentro de esta red social. En la foto que publicó es posible ver que su vientre no es totalmente plano y algunas estrías en sus piernas.

El objetivo de esta artista al mostrarse sin retoques es enviar un mensaje de body positive a sus fans, además de ser un ejemplo de autoestima y aceptación corporal.

Esta es la fotografía con la que Regina Blandon acompañó su mensaje (Foto: Instagram / @reginablandon)

La caja de comentarios de su publicación se llenó rápidamente con comentarios como “Estás bien bonita y bella, Regina”, “Estás preciosa, así como estás”, “Que sea nuestro mantra diario” y “Esa debe de ser la actitud, bastante hace nuestro cuerpo por nosotras”.

Esta no es la primera vez que la actriz realiza algún tipo de reflexión sobre su cuerpo en esta red social, pues el pasado 11 de abril reveló como la afectó la presión del mundo del espectáculo en cuanto al peso que debería tener para ser “perfecta”.

“Diario me levanto a pesarme y no saben lo de la verg* que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: ‘bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre ‘arreglada’, siempre fit’ y ‘ay, qué bueno que enflacaste, te ves MUCHO mejor”, escribió la actriz.

Este fue otro mensaje de esta actriz (Foto: Instagram / @reginablandon)

“Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar “de cierta forma”, no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no?”.

En la publicación, Regina se sinceró sobre el esfuerzo que ha tenido que hacer a lo largo de su carrera por “ocultar” algunas partes de su cuerpo que, según narró, la han hecho sentir insegura.

“Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: “qué me voy a poner para que no se me vea alguna ‘lonja’”, en vez de pensar en lo que más me p*nches gusta hacer que es actuar”, confesó.

Regina Blandón asegura que preocuparse por su apariencia la ha hecho sentir insegura (Foto: Instagram / @reginablandon)

Además, la protagonista de Guerra de Likes, se dirigió a los usuarios de algunas plataformas sociales que en distintas ocasiones han hecho comentarios sobre su apariencia: “El otro día me comentaron en una foto: ‘Enseñándonos la lonja’ y no he parado de pensar en lo de la v*rga que estamos”.

Aquellos comentarios la motivaron para compartir dos fotografías en las que posó relajada con un top y una licra negra, sin ningún tipo de retoque. Aunque, después contó el dilema que le provoco verse a sí misma “al natural”.

“Estas [fotos] me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la ch*ngada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije ‘mira, me siento guapa hoy, la verdad’ y me tomé las fotos y seguí con mis actividades”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: