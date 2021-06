Al ritmo de los Kumbia Kings y en bikini café : Karol G presumió sus vacaciones en México

(Video: Ig: Karolg)

La cantante colombiana Karol G sorprendió a usuarios de redes sociales tras publicar algunas historias en su cuenta Instagram donde se le ve muy contenta en México abordo de un yate, al ritmo de “mi dulce niña” de los Kumbia Kings.

Fue durante el transcurso del sábado pasado cuando la intérprete de Bichota presumió a través de su cuenta personal un hermoso día en el mar, con algunas personas que se veían igual de felices que ella.

La periodista de Univisión, Chamonic3, señaló que la intérprete se encontraba presuntamente en Punta de Mita, Puerto Vallarta, Jalisco y añadió que se encontraba hospedada en una casa privada donde famosos como Saúl “Canelo” Álvarez, Óscar de la Hoya o Carlos Slim han residido en alguna ocasión.

Daiky Gamboa, uno de los acompañantes de Karol G en sus actuales vacaciones, publicó una fotografía donde confirmó que efectivamente se encontraban actualmente en Jalisco.

Algunos de sus acompañantes confirmaron que es encontraban en Puerto Vallarta Jalisco(Foto: IG @daikygamboa)

En otras publicaciones de los acompañantes de la cantautora se puede observar que también amenizaron el momento con canciones de RBD, cantadas a todo pulmón, y concluyeron el día con fuegos artificiales en la residencia donde se están hospedando.

Cabe recordar que el a finales de abril de 2021, se acabaron las especulaciones, las dudas y los rumores. En una transmisión en vivo por Instagram, el cantante puertorriqueño Anuel AA confirmó que, desde hace unos cuatro meses, se acabó su relación con la artista colombiana Karol G, con quien sostenían un romance de más de dos años, el cual parecía llevarlos al altar en poco tiempo.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, explicó el boricua a través de su red social.

Con estas afirmaciones, el cantante Anuel AA rompió su silencio y quiso poner fin a las inquietantes preguntas de seguidores y medios de comunicación, que no tenían claro cuál era el verdadero estado de su relación. Asimismo, enfatizó en que no es que la haya dejado de amar porque, de hecho, señaló que aún la ama, sino que tanto él como la cantante paisa decidieron tomar un nuevo rumbo.

Karol G en México (Foto: IG @daikygamboa)

“Obviamente, yo la amo y ella me ama, pero ya, definitivamente, Karol decidió tomar su rumbo y yo también”, agregó Anuel AA a sus declaraciones.

Sin embargo, en marzo de este año, Karol G, durante una entrevista con Los Ángeles Times, afirmó que su noviazgo con el boricua seguía estable y que, en vez de una ruptura, se trató de un espacio que se dieron en las plataformas digitales.

“Anuel y yo decidimos alejarnos de las redes sociales porque nos convertimos en un blanco. Si algo definitivo sucediera, seremos nosotros los que lo comuniquemos”, aseguró la paisa en el diálogo con el medio.

Por esta razón, las dudas en torno a su relación continuaron e, incluso, se incrementaron, pues no se conocía si su romance de dos años seguía firme a pesar de que cada uno se encontraba enfocado en sus proyectos personales y hubiesen dejado de compartir la intimidad de sus vidas en redes sociales. Además, no era claro por qué ambos se dejaron de seguir Instagram.

