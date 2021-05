Karol G envió un poderoso mensaje para no dejar pasar la vida sin cumplir los sueños

Los últimos días para la artista urbana Karol G han sido como un sueño hecho realidad. Su paso por los premios Billboard 2021, su galardón a ‘Mejor Artista Latina del Año’ y el gran reconocimiento que sigue ganando a nivel nacional e internacional son algunos de los frutos que ha recogido por su trabajo duro y el apoyo de sus fanáticos.

Esto, claramente ha llenado de mucho positivismo y confianza a la cantante paisa, quien a través de su música ha inspirado a muchas mujeres alrededor del mundo, sin importar sus edades ni condiciones. Con su historia y ejemplo ha llevado en alto el mensaje de que luchar por lo que se quiere puede ser posible.

En esta oportunidad, la intérprete del éxito ‘Bichota’ subió a sus historias de Instagram unas emotivas palabras sobre el valor de salir adelante y no rendirse nunca, que seguramente inspiraron a más de uno. “Mantener una actitud positiva no significa que tengas que ser feliz todo el tiempo. Significa que por más difíciles sean los días sabes que Dios te recompensará con otros mejores”, escribió la paisa.

También, con sus palabras volvió a reafirmar su fe en Dios y la confianza que ha adquirido gracias a la oración, algo a lo que se refiere con frecuencia en la mayoría de sus publicaciones. “Por fa no pierdas la fe. Las cosas más increíbles de la vida tienden a suceder justo en el momento en el que estás a punto de rendirte. DALE QUE TÚ PUEDES”, dijo textualmente en su publicación.

Por último, la cantante urbana le recomendó a aquellos que siguen su trabajo que por más cansados o decepcionados que estén, no renuncien a sus sueños, porque, el tiempo permitirá que todo lo logren cuando debe ser, según precisó. “El tiempo pasará de todos modos y la vida para cumplir sueños solo hay una... Haz que ese tiempo valga la pena. Hágale pues”, concluyó su mensaje.

Para sus seguidores, estas palabras fueron como un gran regalo de parte de la artista y le han compartido mensajes como estos: “Muy de acuerdo. Su música no me gusta, pero ajá, tiene razón”; “Justo cuando uno está apunto de rendirse llegan estos mensajes”; “Hermosa me encantó, hasta me la robé”; “Yo amo a la ‘bichota’”.

Es importante mencionar que Karol G disparó las búsquedas de Google después de su interpretación de ‘Bichota’ y ‘El Makinon’. De acuerdo con Google Trends, la cantante de música urbana despertó el interés de miles de millones de personas de diferentes partes del mundo. Las preguntas más comunes con las que las personas han querido saber más sobre la artista colombiana fueron de dónde es, quién es, por qué terminó con el también cantante de reguetón Anuel AA, cuál es su nacionalidad y en qué idioma canta.

Es más, a través de Google se ha buscado qué quiere decir la palabra ‘Bichota’ en español, que es la que titula uno de los éxitos que la colombiana interpretó en los premios Billboard. A su vez, en el navegador apareció el siguiente interrogante: “¿Qué significa el tatuaje en la mano de Karol G?”.

“Yo he recibido tantas críticas en todo lo que he hecho en mi carrera que lo único que he hecho, en los últimos meses, es dedicarme a vivir la vida que yo quiero vivir y quiero llevar sin estar pendiente en lo que dicen otras personas”, expresó recientemente la artista colombiana en contra de quienes la critican.

