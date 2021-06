Lynda anunció su regreso con el “90′s Pop Tour” después de casi dos décadas de su retiro

Lynda Thomas dijo que estos años ha trabajado con sus problemas de ansiedad (Foto: Instagram@lyndathomasoficial)

Lynda, la cantante que fue parte de la “época de oro” del pop en español y que le dijo adiós a su carrera artística, anunció que volverá a unirse al 90′s Pop Tour de este año, pero con ataques de pánico y nervios.

La estrella de pop se retiró del mundo del espectáculo en 2002, después de lanzar su disco Polen y superar problemas de bulimia. Lynda Thomas contó a Sale el Sol que su regreso a los escenarios, las entrevistas y las conferencias de prensa, no ha sido fácil porque sufre de ansiedad.

“Todavía ayer, tuve un ataque de pánico porque sabía que hoy tendría entrevistas, mis primeras entrevistas después de 16-18 años de no dar ni una”, confesó la intérprete de Gira que gira.

Algunos de los temas más conocidos de Lynda son "A mil por hora" y "Gira que gira" (Foto: Instagram/@lyndathomas)

A pesar de los obstáculos que se le han presentado, Lynda Thomas compartió que fue muy feliz durante sus cinco años activa en el mundo de la música, pues para ella estar arriba de una escenario era como tomar terapia, pero también reveló que nunca le han gustado las entrevistas.

“Nunca me gustaron las entrevistas, nunca lo disfruté. Nunca me gustaron las fiestas, nunca me gustó lo que había después de estar arriba del escenario o antes del escenario. Así que, siempre tuve que trabajar de manera personal para lidiar con eso y me toca hacer lo mismo en esta ocasión”, dijo la cantante.

Después de que hace más de una década dejara a su nombre artístico, Lynda hizo algunos coros para RBD y, posteriormente, desapareció completamente, hasta que abrió cuentas en diferentes redes sociales.

Lynda Thomas se retiró desde el 2002 de las entrevistas y conferencias de prensa (Foto: Instagram@lyndathomasoficial)

El pasado marzo, y luego de que en 2018 hiciera dos discretas presentaciones en el show 90′s Pop Tour, Lynda explotó en su cuenta de Instagram contra los “pseudo periodistas” que por años han especulado sobre su vida personal.

“Es fascinante que a estas alturas de mi vida, todavía algunos seudo periodistas se tomen la molestia de escudriñarme e intentar ‘adivinar’ señales donde no las hay. Soy una mujer de 39 años, y mientras me causa risa las teorías conspiratorias sobre mí, también resulta ofensivo que aún hoy exista quien crea que un hombre (a quien amo profundamente) toma decisiones por mí”, escribió en un mensaje después de que surgieran rumores sobre qué había sucedido con ella durante tantos años.

Lynda dijo que ha tenido ataques de pánico últimamente (Foto: Instagram / @lindathomasoficial)

El año pasado, 90′s Pop Tour tuvo que posponer sus presentaciones debido a la pandemia por Coronavirus, pero recientemente se confirmaron nuevas fechas para finales del 2021, también se anunció quiénes serían los artistas que se estarían integrando a los conciertos. Además de Lynda, se encuentran JNS, Ana Torroja, Kabah, Sentidos Opuestos, Benny, Magneto y Erik Rubín.

Thomas no se presentó a las conferencias de prensa, pero en el video promocional publicado por el Tour. Se dijo contenta, emocionada y muy nerviosa de estar confirmada como parte de las nuevas fechas. Mencionó que, a pesar de la magnitud del evento, se siente protegida y segura gracias a los compañeros con los que compartirá el escenario.

90s Pop Tour anunció nuevas fechas para este 2021 (Foto: Instagram)

A pesar de que OV7 anunció que no es parte de la gira, están preparando una serie biográfica que sería producida por Pepe Bastón, esposo de Eva Longoria, aunque se anunció que hasta el momento sólo uno de los integrantes ha firmado su aprobación.

Si se logra su grabación, la serie que narrará los más de 30 años de La Onda Vaselina podría lanzarse en 2022.

