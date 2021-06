El abogado de Maite Perroni confirmó demanda por difamación en contra de Claudia Martín

Guillermo Pous habló acerca del porqué próximamente comenzará este proceso legal en contra de Martín (Fotos: Instagram @claudia3martin / @maiteperroni)

Después de que Maite Perroni fuera acusada de ser la causante de que el matrimonio entre la actriz Claudia Martín y el productor Andrés Tovar se terminara, el abogado Guillermo Pous confirmó que la ex RBD comenzará un proceso legal por difamación.

El abogado de las estrellas fue entrevistado en el programa Ventaneando y confirmó los rumores de que su clienta Perroni había entablado comunicación con él para determinar de qué forma se procederá después de que su imagen se vio severamente dañada por ser acusada de ser la amante del esposo de Martín mientras estaba en una relación con Koko Stambul.

“Inicio aclarando que no existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres. Maite, como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental por lo cual no está impedida, de manera absoluta, moral o éticamente para relacionarse con nadie”, declaró.

Maite Perroni está preparada para comenzar la demanda, según dijo Pous (Fotos: @maiteperroni / @atovarp /@claudia3martin)

Agregó que tiene conocimiento de que el productor ya tenía tiempo de no estar en una relación amorosa, aunque sigan casados, como ya lo había hecho saber Tovar a través del programa que produce, Sale el Sol.

“Por otra parte, el señor Tovar no estaba ya en una relación, independientemente que siga casado, ya no se encontraba en una relación sentimental con su actual esposa, por lo cual jamás existió esta tercería como lo requiere hacer notar la señora Martín”, dijo Pous.

El martes pasado, la revista TV Notas publicó en su portada que Maite Perroni había terminado su relación con su ex novio Koko Stambul debido a que tenía un amorío con Andrés Tovar. La fuente habría sido un amigo cercano a la actriz de Fuego Ardiente, quien aseguró que Martín se dio cuenta al revisar el celular de su esposo.

Claudia Martin borró todas las fotos que tenía con Tovar en Instagram (Foto: Instagram / @claudia3martin)

“Un día en la madrugada, (Claudia) notó que el celular de Andrés estaba suene y suene porque le estaban mandando mensajes; pensó que quizá se trataba de alguna emergencia familiar o algo, y por la hora se alarmó[...] Antes de despertarlo, quiso nada más ver de quien se trataba y se dio cuenta de que el número estaba guardad como “Maite P.”, y de inmediato, se percató de quien se trataba”, narró la fuente a la publicación.

El abogado Pous compartió que la forma en que se podría solucionar el problema antes de que se lleve a instancias legales, sería que quienes iniciaron la polémica se retractaran por lo dicho, aunque no detalló si se refería solamente a Martín o también a la fuente y la publicación.

Maite Perroni no ha hecho ninguna declaración hasta el momento (EFE/ Netflix)

“Lo que tiene aquí que suceder es retractarse de lo que dijo, por los señalamientos que hizo, por la inercia que provocó, por los adjetivos que han estado generando, derivado de las mentiras que se dijeron al haber señalado a Maite, porque lo que hay es un atentado terrible a la imagen, una denostación, una invasión a la vida privada, su esfera íntima, y que además no solamente ataca esta parte personal, sino que le afecta gravemente y además de una forma irreparable a las cuestiones profesionales que hoy tiene vigentes”.

Gil Barrera en su cuenta de Twitter publicó que supuestamente la demanda por difamación y divulgación de información falsa iría directamente en contra de Claudia Martín por atentar a la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de la protagonista de la serie Oscuro Deseo.

Hasta el momento, ni Maite Perroni ni Claudia Martin han hecho declaraciones acerca de los hechos.

